Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ στην Πανόρμου
Είχε προηγηθεί κάλεσμα συγκέντρωσης έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ
Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα όταν κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς των ΜΑΤ στην Πανόρμου και έβαλαν φωτιά σε κάδο απορριμμάτων.
Είχε προηγηθεί κάλεσμα συγκέντρωσης έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ.
