«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών με 32 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη 4 ατόμων άτομα (3 ημεδαποί ηλικίας 27, 35 και 21 ετών και 19χρονος αλλοδαπός), μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (7/10) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Η εγκληματική δράση των εμπλεκομένων πιστοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ανωτέρω Υπηρεσίας και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων και ανάλυσης στοιχείων που διενήργησαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωαν με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στο χώρο αφίξεων να έχει στην κατοχή του δύο αποσκευές οι οποίες περιείχαν 60 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 32 κιλών. Ο 27χρονος θα παρέδιδε τις αποσκευές στον 35χρονο, προκειμένου να τις παραδώσει εν συνεχεία στους τελικούς παραλήπτες.

Ο 21χρονος και ο 19χρονος, για την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών, επιτηρούσαν τον περιβάλλοντα χώρο του Αερολιμένα, ενώ στην πορεία θα συνόδευαν το ταξί με έτερο όχημα.

Παράλληλα, την ίδια ώρα στο χώρο αφίξεων, κατελήφθη ο 35χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση, 3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2,1- γραμμαρίων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κάνναβη 50,3 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 30 γραμμαρίων και

εμφανώς πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί) και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

5 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

2 βαλίτσες και

το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, 3 εκ των 4 κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε έναν εξ’ αυτών έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

