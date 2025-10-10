Τρίπολη: «Παραλίγο να τρυπήσει η καρωτίδα του» - Στη ΜΕΘ παραμένει ο 13χρονος μαθητής

Με σοβαρά τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων ένας 13χρονος δύο 24ωρα μετά την αιματηρή συμπλοκή μαθητών Γυμνασίων στην Τρίπολη.

Στο βίντεο μάλιστα που αποκάλυψε το Star φαίνεται λεπτό προς λεπτό η άγρια επίθεση. Στο βίντεο φαίνεται μάλιστα ο 13χρονος να κυνηγά τον δεύτερο ανήλικο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον τραυματίζει με το μαχαίρι. Στο βίντεο ακούγεται το τραυματισμένο παιδί να φωνάζει: «Βοήθεια! Τι κάνεις;».

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο STAR ο πατέρας του 13χρονου. «Δεν σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», πρόσθεσε.

Σε βάρος των ανήλικων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επίσης, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθησαν οι τρεις εξ’ αυτών.

Στο σημείο της συμπλοκής, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Η αιτία της αιματηρής συμπλοκής

Οι δύο ανήλικοι απέδωσαν τους λόγους της συμπλοκής σε μεταξύ τους προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα προσβλητικά σχόλια για ένα κορίτσι οδήγησαν στον άγριοο καυγά των δύο μαθητών. Καμία από τις δύο οικογένειες των μαθητών δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκε στο δικό τους παιδί.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη, παντού ήταν χαραγμένος. Δεν καταλάβαμε τι ήταν αυτό το εργαλείο, αλλά δεν ήταν απλό μαχαίρι κουζίνας», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου.

Η γιαγιά του 13χρονου δήλωσε: «Το εγγόνι μου δεν άγγιζε μαχαίρι ούτε για να κόψει ψωμί. Δεν είχε σιδηρογροθιά, όπως ακούστηκε. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί. Αναρωτιέμαι, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά ή δάσκαλοι εκεί;».

