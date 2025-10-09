Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων για τα «μάτια» κοπέλας – Με μαχαιριές στην Εντατική ένας 12χρονος

Πληθαίνουν τα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων, με ένα νέο περιστατικό να σημειώνεται αυτήν τη φορά στην Τρίπολη.

Δύο μαθητές, 12 και 13 ετών, ήρθαν στα χέρια μετά το σχόλασμα από το σχολείο τους για τα «μάτια» ενός κοριτσιού, σύμφωνα με το MEGA. Η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να τραβήξει μαχαίρι, τραυματίζοντας τόσο τον συμμαθητή του, όσο και τον εαυτό του.

Οι δύο ανήλικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, με τον έναν να φέρει τραύματα στο χέρι και τον άλλο να έχει δεχτεί μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, ο δεύτερος μαθητής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε», ανέφερε ο πατέρας του 12χρονου στο STAR.

«Δε σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στον δρόμο και ζητούσε βοήθεια», συμπλήρωσε.