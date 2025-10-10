Ρόδος: Κρατούμενος αυτοτραυματίστηκε και επιτέθηκε σε αστυνομικούς μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

Σοβαρό επεισόδιο εντός των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος στη Ρόδο σημειώθηκε την Τετάρτη (8/10).

Όπως αναφέρει to dimokratiki.gr, 29χρονος Παλαιστίνιος κρατούμενος, που μετήχθη από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Αθηνών προκειμένου να παραστεί την επόμενη ημέρα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ρόδου, προκάλεσε ένταση και φθορές στο χώρο κράτησης.

Ο άνδρας, τελούσε υπό κράτηση για σοβαρή υπόθεση, προχώρησε σε αυτοτραυματισμό χρησιμοποιώντας αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο τύπου ξυραφιού, προκαλώντας ανησυχία στους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία φύλαξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κρατούμενος δεν συμμορφωνόταν στις εντολές των αστυνομικών, επιδεικνύοντας έντονα επιθετική συμπεριφορά. Μάλιστα όντας σε κατάσταση εκνευρισμού, προχώρησε σε φθορές μέσα στα κρατητήρια, εξύβρισε και απείλησε τα μέλη της υπηρεσίας, ενώ αντιστάθηκε σθεναρά στην προσπάθεια περιορισμού του.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κρατούμενος έσπασε μια οδοντόβουρτσα και με το πλαστικό αιχμηρό κομμάτι επιχείρησε να τραυματίσει στο πόδι έναν από τους αστυνομικούς. Η επίθεση ωστόσο χαρακτηρίστηκε «απρόσφορη», καθώς δεν προκάλεσε σωματική βλάβη στον αστυνομικό.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος μετά τον αυτοτραυματισμό του έτυχε των πρώτων βοηθειών και παρέμεινε υπό αυστηρή επιτήρηση. Παράλληλα, τα αντικείμενα που χρησιμοποίησε για την πράξη του, μεταξύ αυτών το ξυράφι και το πλαστικό τεμάχιο της οδοντόβουρτσας, κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν ως πειστήρια στην αρμόδια υπηρεσία.

Η Υπηρεσία του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της πράξης.

