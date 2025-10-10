Σοφία Καλογήρου: Συγκλονίζει για τον γιο της Βασίλη με νέα αινιγματική ανάρτηση

Σε μια ακόμη αινιγματική ανάρτηση προχώρησε η εισαγγελέας, Σοφία Καλογήρου Αποστολάκη σε ότι αφορά τον τρόπο που «χάθηκε» ο αγαπημένος της γιος, Βασίλης Καλογήρου.

Η παραπομπή αφορά σε δημοσίευμα που αφορά τα νέα ευρήματα σχετικά με το πως βρέθηκε η σορός του Βασίλη Καλογήρου πριν από μερικούς μήνες σε λόφο του Τυρνάβου.

Η εισαγγελέας για μία ακόμη φορά αφήνει υπόνοιες για δολοφονία επισημαίνοντας στο σχόλιο της: «Στις 17/2/25 φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς, όπως το κατάντησαν και το πέταξαν άνομα χέρια και μυαλά γεμάτα κακία».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτησή της:

«Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου, απαθανάτιζες την ομορφιά, περιμένοντας το καράβι να μας πάει στο μοναστήρι μας ,των Οσίων Δαυίδ και Ιακώβου ,και των αγαπημένων μας Πνευματικών και Γερόντων Κυρίλλου και Γαβριήλ.

Στις 17/2/25 φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς, όπως το κατάντησαν και το πέταξαν άνομα χέρια και μυαλά γεμάτα κακία .

Η ψυχή σου, όμως , λάμπει εκεί ψηλά και υμνεί και δοξολογεί τον Κύριό μας και Θεό μας αενάως, μαζί με τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ.

Με τόσα σημεία μας το δείχνει και μας παρηγορεί ο καλός μας και ελεήμων Θεός».

