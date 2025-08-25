Βασίλης Καλογήρου: «Ξέρουν ότι λένε ψέματα» - Η αινιγματική ανάρτηση της μητέρας του

Σε μια νέα αινιγματική ανάρτηση προχώρησε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έπειτα από αναζητήσεις 50 ημερών αφότου χάθηκαν τα ίχνη του κατά τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, στη Λάρισα.

Η κ. Καλογήρου, πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ένα απόσπασμα του Ρώσου συγγραφέα και νομπελίστα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν.

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα.

ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ!!!»

Πολλοί είναι εκείνοι που εκλαμβάνουν την ανάρτηση της κυρίας Καλογήρου ως αιχμή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Δικαιοσύνη την υπόθεση του γιου της, δεδομένου πως δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε αινιγματικές αναρτήσεις μέσω των social media.

Έχει αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας που απέδωσε τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου σε παθολογικά αίτια, με την οικογένεια ωστόσο να διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής επί της διάταξης.

