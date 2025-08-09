Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

Λίγες ημέρες μετά την απόρριψη της εκδοχής περί εγκληματικής ενέργειας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας που απέδωσε τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου σε παθολογικά αίτια, η οικογένεια διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής επί της διάταξης.

Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το στάδιο πέρασαν οκτώ μήνες αγωνίας, συνταρακτικών δηλώσεων από την οικογένεια του 39χρονου και μιας κοπιώδους έρευνας από τις Αρχές για να βρεθεί η αλήθεια πίσω από το θάνατο του Βασίλη Καλογήρου.

Η υπόθεση έλαβε πανελλήνια διάσταση όταν έγινε γνωστό πως η μητέρα του ήταν η τότε εν ενεργεια προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Σοφία Αποστολάκη. Η αγωνία εκείνες τις πρώτες μέρες είχε φτάσει στο κατακόρυφο με καθημερινές έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του 39χρονου. Πενήντα σχεδόν μέρες μετά την εξαφάνιση του η σορος του Βασίλη Καλογήρου θα εντοπιστεί σε μια κακοτράχαλη πλαγιά στον Τύρναβο και τότε θα ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της υπόθεσης με την οικογένεια του να “βλέπει” εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο του.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στις 2 Ιανουαρίου και ενώ στη Λάρισα υπήρχε ακόμα η παραζάλη από τον εορτασμό του νέου έτους, στις τηλεοπτικές οθόνες εκπέμπει για πρώτη φορά Silver Alert από τη Γραμμής Ζωής για την εξαφάνιση του Βασίλη Καλογηρου, αναφέρει το larissanet.gr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 39χρονος είχε επισκεφτεί στη Λάρισα τους γονείς του για τις γιορτές των Χριστουγέννων και έφυγε από το σπίτι τους το απόγευμα της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου για να κάνει την καθημερινή του βόλτα. Από εκείνο το σημείο και ύστερα η τύχη του αγνοούνταν. Η ανακοίνωση περιέγραφε τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης με τα χαρακτηριστικά γυαλιά μυωπίας που συνόδευαν έκτοτε όλες τις φωτογραφίες του που έπαιζαν στα ΜΜΕ.

Silver Alert για την εξαφάνιση του Βασίλη Καλογήρου εκδόθηκε τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Αργότερα έγιναν γνωστές άλλες δύο λεπτομέρειες. Η μία ήταν πως άφησε το κινητό του τηλέφωνο στο σπίτι πριν βγει για την βόλτα του και το δεύτερο πως κάμερα τον “έπιασε” να κινείται προς κεντρικό σημείο του Πηνειού στο πάρκο Αλκαζάρ.

Σε εκείνο το σημείο αλλά και σε άλλες παραπήνειες περιοχές επικεντρώθηκαν οι έρευνες των Αρχών τις επόμενες εβδομάδες. Έρευνες στις οποίες συμμετείχαν και ομάδες εθελοντών με τη συνδρομή τεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για την εύρεση κάποιου στοιχείου που θα οδηγούσε στον εντοπισμό του.

Εκείνο το διάστημα έρχεται στη Λάρισα για λογαριασμό της οικογένειας και ο γνωστός ιδιώτης ερευνητής Βασίλης Τσούκαλης ο οποίος στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ δίνει για πρώτη φορά μια εικόνα για το προφίλ του 39χρονου αναφέροντας πως πρόκειται για έναν δομημένο και ήρεμο άνθρωπο, καθηγητή ψυχολογίας στην Καστοριά και δεμένο με την οικογένεια του. Ο κ. Τσούκαλης έκανε τότε παράκληση για την συνεισφορά κάποιου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση όμως και το πανελλήνιο ενδιαφέρον για την υπόθεση κανένα στοιχείο δεν προέκυψε για τον εντοπισμό του. Μέχρι τον Φλεβάρη.

Ο εντοπισμός και η καταγγελία για δολοφονία

Το μεσημέρι της 17ης Φεβρουαρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου μπαίνει ένας κτηνοτρόφος και αναφέρει πως ο αλλοδαπός εργάτης γης που απασχολεί στο ποιμνιοστάσιο του εντόπισε σε ορεινή περιοχή, το πτώμα ενός αγνώστου άντρα. Αμέσως καταφθάνουν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας, εισαγγελείς αλλά και η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου. Αργότερα διαπιστώνεται πως η σορός, με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ανήκει στον 39χρονο γιο της.

Ο λόφος όπου εντοπίστηκε η σορός του Β. Καλογήρου larissanet.gr / Θανάσης Καλιακούδας

Από τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν διαπιστώθηκε κάποιο εμφανές τραύμα που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια ή σωματικές κακώσεις ενδείξεις συμπλοκής και άσκησης βίας και η προσοχή στράφηκε στην ασφυξία ως πιθανή αιτία θανάτου ή στον στραγγαλισμό καθώς καταγράφηκε φθορά σε υοειδές οστό δηλαδή σε ένα οστό που βρίσκεται στη βάση της γλώσσας. Όλα αυτά μέχρι να παραδοθούν οι τοξικολογικές-ιστολογικές εξετάσεις και να συνταχθεί η τελική ιατροδικαστική έκθεση.

Για την οικογένεια ο θάνατος είχε να κάνει με εγκληματική ενέργεια

Λίγες μέρες μετά την ανακάλυψη, η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου στο προφίλ της στο Facebook έγραψε: “Στην υγειά σας! Είμαι ο Βασίλης που ψάχνατε. Εγώ με τη Χάρη του Θεού βρήκα τον Παράδεισο και βλέπω τον Χριστό που τόσο αγαπώ. Εσείς που με πετάξατε στα βουνά με τα άγρια ζώα καθώς και το κακόψυχο αφεντικό σας άραγε τί τέλος θα έχετε;”.

Για εγκληματική ενέργεια έκανε λόγο και ο θείος του Βασίλη Καλογήρου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρώην βουλευτής κ. Γιώργος Αποστολάκης. Στον επικήδειο που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της τελετής στον Άγιο Αχίλλιο ανέφερε μεταξύ άλλων: “Σου έκοψαν βίαια και βάρβαρα το νήμα της ζωής σου. Χέρια άνομα, χέρια που τα διατάξαν άλλοι άνομοι. Μας είπαν οι ιατροδικαστές ότι ο πιθανότερος τρόπος που σου πήραν τη ζωή ήταν ένας ασφυκτικός θάνατος, ένας στραγγαλισμός ίσως”. Μάλιστα λίγο πριν ολοκληρώσει τον επικήδειο ο κ. Αποστολάκης έκανε αναφορά και στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών λέγοντας πως: “Σε φαντάζομαι Βασίλη να ζητάς και εσύ σαν τα παιδια του ματωμένου τρένου των Τεμπών οξυγόνο και αέρα για να κρατηθείς στη ζωή”.

Ο Βασίλης Καλογήρου. Facebook

Όλες αυτές οι αναφορές “φούντωσαν” διάφορα σενάρια στην ελληνική κοινωνία για διάπραξη εγκλήματος ενώ άμεσα ήταν και τα αντανακλαστικά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου που ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου του Βασίλη Καλογήρου και ζητώντας να λάβει «ο ίδιος κατάθεση της κ. Σοφίας Αποστολάκη, η οποία έχει διατυπώσει δημόσια υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ανωτέρω υιού της, προκειμένου να κατονομάσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θεωρεί υπαίτια γι’ αυτήν, προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Να εξεταστούν επίσης και ο πατέρας, καθώς και ο θείος του θανόντος».

Στις 24 Φεβρουαρίου λοιπόν η οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου μαζί με τον δικηγόρο κ. Θανάση Σανιδά βρέθηκαν στο γραφείο του Εισαγγελέα και κατέθεταν για περίπου τρεις ώρες. Αργά το βράδυ βγήκε και ανακοίνωση από το γραφείο του κ. Σανιδά αναφέροντας πως κατέθεσε τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για λογαριασμό του πατέρα του Βασίλη Καλογήρου. Κατηγορία όπως αναφέρει η ανακοίνωση “κατά κάθε υπευθύνου για την αρπαγή του στη Λάρισα και τη δολοφονία του στη συνέχεια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν η μεν την 30 -12-2024 η δε εκτιμάται κατά το πρώτο πενθήμερο του Ιανουαρίου 2025”.

Λίγες μέρες αργότερα ο συνήγορος της οικογένειας επανέρχεται με 24 ερωτήματα προς τις ανακριτικές αρχές που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με το πως ο 39χρονος βρέθηκε στο σημείο χωρίς να γίνει αντιληπτός αλλά και με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός του.

Ερωτήματα τα οποία απαντώνται στην εισαγγελική διάταξη.

Η έρευνα και η διάταξη

Απο τον Φεβρουάριο που βρέθηκε η σορός μέχρι την εισαγγελική διάταξη πριν λίγες μέρες πέρασαν έξι μήνες μέσα στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι ιστολογικές-τοξικολογικές εξετάσεις, παραδόθηκε η ιατροδικαστική έκθεση και ολοκληρώθηκε η προανακριτική έρευνα της αστυνομίας με τη συγκέντρωση βιντεοληπτικού υλικού αλλά και με πολλές καταθέσεις μαρτύρων.

Επίσης κάποια στιγμή η δικογραφία με αίτημα του Εισαγγελέα μεταβιβάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας στη ΓΑΔΑ και στο Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής για να επιστραφεί λίγο καιρό αργότερα πίσω στην Λάρισα.

Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση έρχεται στο τέλος Ιουνίου όταν η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας Ρουμπίνη Λεονταρή παραδίδει στις αρχές την ιατροδικαστική της έκθεση όπου εκεί αναφέρεται ως ενεργός αιτία θανάτου η θανατηφόρος υποθερμία και οι όποιες αλλοιώσεις στο σώμα ήταν μεταθανάτιες. Άλλο κομβικό στοιχείο στην υπόθεση ήταν η εύρεση βιντεοληπτικού υλικού από κατάστημα στην Γιάννουλη το οποίο δείχνει τον Βασίλη Καλογήρου την ημέρα της εξαφάνισης του να περπατά μόνος του με κατεύθυνση τον Τύρναβο.

Πάνω σε όλο αυτό το σύνθετο και ογκώδες υλικό της δικογραφίας που σχηματίστηκε με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, το βιντεοληπτικό υλικό τις καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων και άλλων στοιχείων στηρίζει ο εισαγγελέας την αιτιολογία στην πολυσέλιδη διάταξη του στην οποία αναφέρει ως κατακλείδα πως “δεν υφίστανται κατά την κρίση μας καθόλου ενδείξεις διάπραξης των εγκλημάτων της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας, ούτε άλλου αδικήματος προβλεπόμενου στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικό ποινικό νόμο σε βάρος του Βασίλειου Καλογήρου και ως εκ τούτου η εκτιμηθείσα ως έγκληση (σ.σ. του πατέρα του 39χρονου) θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της…”

Δυνατότητα για προσφυγή

Να σημειωθεί πως κατά της εισαγγελικής διάταξης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών από τον εγκαλών όπως προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Θυμίζουμε πως η κα Αποστολάκη η οποία αφυπηρέτησε από το δικαστικό σώμα τον Ιούνιο είχε αναφέρει σε παλαιότερη ανάρτηση της-πριν την εισαγγελική διάταξη- πως μετά την παράδοση της ιατροδικαστικής έκθεσης «αναλόγως θα γίνουν και οι παρατηρήσεις και ισχυρισμοί εκ μέρους μας. Επίσης, όλα θα συνεκτιμηθούν με τα λοιπά στοιχεία, έρευνα dna , έλεγχος καμερών, καταθέσεις μαρτύρων κλπ.και φυσικά τότε θα αναφέρούμε κι εμείς τις απόψεις μας».