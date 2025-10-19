Χρυσοχοΐδης για τη γιορτή της Αστυνομίας: «Θα είμαστε παντού για να αντιμετωπίζουμε το έγκλημα»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για τις προκλήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και την προσφορά του Σώματος στην κοινωνία, σε αποψινή (19/10) εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη του Σώματος και της «Ημέρας Ελληνικής Αστυνομίας», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σημειώνοντας πως το φαινόμενο «είναι εδώ» αλλά και τις εντάσεις στα γήπεδα, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο νέο νομοσχέδιο που τοποθετεί παραβατικές συμπεριφορές στο «χρονοντούλαπο της ιστορίας».

Ακόμη, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη ίδρυση του ελληνικού FBI με τις δεκάδες εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων αλλά και το νέο σχέδιο στους καταυλισμούς.

Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκαν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ολόκληρη η ομιλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

«Το πρώτο σπουδαίο επίτευγμα, το πρώτο βήμα που έκανε φέτος η Ελληνική Αστυνομία, ήταν η κοινωνική αστυνόμευση. Περίπου 20.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας χειρίστηκαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αστυνομικοί. Πολλές χιλιάδες ζωές θυμάτων ή υποψήφιων θυμάτων σώθηκαν από τους κακοποιητές, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, με τη νομοθεσία που έγινε αυστηρότερη:

13.000 συλλήψεις, χιλιάδες προφυλακίσεις, χιλιάδες ζωές που σώθηκαν. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα που θέλουμε να διατηρήσουμε ως κατάκτηση και να συνεχίσουμε χωρίς καμία απολύτως χαλάρωση, γιατί ο εχθρός –δηλαδή οι κακοποιητές, η βία– είναι εδώ. Δυστυχώς, η βία είναι εδώ.

Έχουμε κι ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα. Χρόνια τώρα η Ελλάδα υποφέρει από την αθλητική βία, με όλα αυτά τα έκτροπα που παρατηρούσαμε μέσα και πέριξ των αθλητικών χώρων. Τι ήταν αυτό, κυρίες και κύριοι; Ήταν η βία και οι εγκληματικές ομάδες.

Εγκληματικές ομάδες οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό, αλλά είχαν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, με αποτέλεσμα να στρατολογούν παιδιά, νέα παιδιά, στο πλαίσιο του αθλητισμού και να παράγουν διαρκώς βία. Αυτό το φαινόμενο έκλεισε.

Αλλά θα πρέπει κι εδώ, με τα νομοθετικά εργαλεία που διαθέτουμε πλέον, με τις συγκεκριμένες ομάδες και όργανα που έχει διαθέσει το αντίστοιχο υπουργείο, και με την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, το θέμα αυτό να το τοποθετήσουμε οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Όπως επίσης και ένα άλλο θέμα, που μας έχει ταλαιπωρήσει για πολλές δεκαετίες: οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια, που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες φοιτητές από τους λίγους που καταλάμβαναν κρίσιμα μέρη των πανεπιστημίων, αίθουσες, εμποδίζοντας τελικά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Και είχαμε το φαινόμενο να χάνονται εξάμηνα, να χάνονται μαθήματα, να χάνονται χρονιές, από αυτή την αυθαίρετη συμπεριφορά των λίγων. Και αυτό το θέμα πλέον ανήκει στο παρελθόν, και δεν υπάρχει απολύτως καμία —μα καμία— κατάληψη στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Υπάρχει, τέλος, και μια σημαντική παράμετρος. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς —κι εγώ προσωπικά, που η θητεία μου στην πολιτική και η ζωή μου για μεγάλο διάστημα είναι ταυτισμένη με την Ελληνική Αστυνομία— πραγματοποιήσαμε ένα όνειρο, ένα όραμα: να ιδρύσουμε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, τη ΔΑΟΕ, το ελληνικό FBI.

1.500 συλλήψεις μέσα σε έναν χρόνο, σε λίγες μέρες ακριβώς. 500 προφυλακίσεις. Πολλές εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν. Υπάρχει όμως κάτι πιο σημαντικό από όλα αυτά: υπάρχουν 1.000 αφοσιωμένοι αξιωματικοί και αστυφύλακες, και όλων των βαθμών αστυνομικοί –από τους καλύτερους που διαθέτουμε– που είναι αφοσιωμένοι και καθημερινά, μέσα από τις έρευνές τους, προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ένα τεράστιο έργο.

Σκεφτείτε μόνο το έργο που έχει σχέση με το λαθρεμπόριο: αυτούς που κλέβουν τους πολίτες στα καύσιμα. Σκεφτείτε αυτούς που κάνουν τις μεγάλες απάτες με τον ΦΠΑ και χάνονται πολύτιμα έσοδα. Ας αναλογιστούμε τις χιλιάδες κιλά ναρκωτικών, που τόσο πολύ καταστρέφουν την κοινωνία μας. Και πραγματικά, ας συγχαρούμε όλες και όλους αυτούς, οι οποίοι —μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες επιλογής, μέσα από αξιοκρατία και μέσα από την πλήρη αφοσίωσή τους— υπηρετούν σήμερα σε αυτή την Υπηρεσία, με αυτά τα αποτελέσματα.

Και, τέλος, θέλω να κλείσω με κάτι πιο πεζό, πιο καθημερινό αλλά τόσο πολύτιμο. Χρόνια τώρα υποφέρουν –και το λέω με λύπη, κάνοντας και αυτοκριτική– γειτονιές, συνοικίες, πολλές φορές ολόκληρες πόλεις, από την εγκληματικότητα διαφόρων ομάδων, από την εγκληματικότητα λίγων συμμοριών, που πλήττουν τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων. Και δυστυχώς, για πολλά χρόνια, όλα αυτά τα ζητήματα δεν τα αγγίξαμε όσο έπρεπε.

Πήγαμε, λοιπόν, στις γειτονιές –γι’ αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι κοινή μας υπόθεση. Πήγαμε στις γειτονιές, πήγαμε στις συνοικίες, μιλήσαμε με τους δημάρχους, μιλήσαμε με τους κατοίκους, τις κινήσεις πολιτών, και πόλη την πόλη –εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη– χτίσαμε και χτίζουμε την ασφάλεια και την πρόληψη της εγκληματικότητας, αλλά ταυτόχρονα και τη σύλληψη των εγκληματικών συμμοριών, που προβαίνουν σε διαρρήξεις, κλοπές, μέσα στις κατοικίες, και αρπάζουν ό,τι πολύτιμο διαθέτει ο καθένας μας.

Και σε λίγες μέρες θα προχωρήσουμε κι άλλο. Και σε λίγες μέρες θα είμαστε παντού –σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά, από όπου ξεκινούν όλες αυτές οι παράνομες πράξεις– και θα αναπτύξουμε διάλογο με όλους τους ανθρώπους. Αλλά ταυτόχρονα, θα είμαστε πολύ αυστηροί στην αντιμετώπιση των εγκληματικών πράξεων».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν αστυνομικοί και ιδιώτες για την προσφορά τους στην ενίσχυση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.