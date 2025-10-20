Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό - Βίντεο

Όπως καταγγέλλει η ίδια, του έχει ήδη κάνει μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn

Κατερίνα Ρίστα

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό - Βίντεο
Μία γυναίκα αστυνομικός δημοσίευσε βίντεο από τον ξυλοδαρμό της σε νυχτερινό κέντρο, από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, όπως καταγγέλλει η ίδια.

«Είμαι η Έλενα και είμαι αστυνομικός. Ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην σύντροφός μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα, σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα», αναφέρει σε βίντεο όπου εμφανίζεται η ίδια και καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της, κατά του οποίου, όπως λέει, έχει ήδη κάνει μήνυση για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn. Όπως αναφέρει, ο αστυνομικός «ανέβαζε» βίντεο από προσωπικές τους στιγμές σε ομάδες στο viber, όπου μέλη είναι κι άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

«Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό, και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber που ήταν μέλη και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου», περιγράφει η αστυνομικός.

Στο βίντεο της γυναίκας φαίνεται και το βίντεο του δημόσιου ξυλοδαρμού της, σε νυχτερινό κέντρο.

