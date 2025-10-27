Κορωπί: «Την είχε κακοποιήσει το 2023, είναι άνανδρος» - «Άδειασε» τον 50χρονο φίλη της 40χρονης

Τον απόλυτο εφιάλτη ζούσε η 40χρονη γυναίκα στο Κορωπί, η οποία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της το μεσημέρι της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της 40χρονης από τη Λιθουανία φαίνεται βελτιωμένη. Έχει αποσωληνωθεί και σιγά σιγά αποκαλύπτεται η κακοποιητική σχέση που είχε τόσο με τον 50χρονο όσο και με προηγούμενους συντρόφους της.

Ο 50χρονος σύντροφός της και πατέρας των δύο της παιδιών, που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό, δεν την χτύπησε πρώτη φορά τώρα.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε γιατί άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε», τόνισε φίλη της 40χρονης, μιλώντας στο MEGA, ενώ πρόσθεσε ότι -όταν τη ρωτούσε πώς απέκτησε τα χτυπήματα- έλεγε πως την γρατζούνισε το μωρό της.

Μάλιστα, το 2023 η 40χρονη είχε προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του συντρόφου της, την οποία αργότερα απέσυρε.

Από την πλευρά τους, εργοδότριες της 40χρονης γυναίκας, δήλωσαν πώς η ίδια είχε πέσει θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς και από άλλους συντρόφους της στο παρελθόν, πάντα σιωπώντας και φοβούμενη να προχωρήσει σε καταγγελίες.

«Δεν είχε πού να μείνει, αυτό το παιδί δεν είχε πού να ακουμπήσει. Δεν έκανε φιλίες, πάντα ήθελε να στηριχτεί σε κάποιον. Και να συνέβαινε, δεν θα το έλεγε ποτέ. Θα έλεγε δικαιολογίες ‘έπεσα εκεί, έπεσα μόνη μου’, κάτι τέτοια έλεγε. Το έζησα με κάνα δυο σχέσεις της, έτσι που είχε. Πολύ καλό, ηθικό παιδί, ένα κορίτσι που ήρθε από ένα ξένο κράτος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι», σημείωσε μία εργοδότρια της 40χρονης στο MEGA.