Κορωπί: «Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» - Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Επιμένει η Λιθουανή πως δεν την έχει χτυπήσει ο σύντροφός της παρά τα τραύματά της

Δημήτρης Δρίζος

Κορωπί: «Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» - Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Η 40χρονη την Πέμπτη πήρε εξιτήριο μετά από 8 ημέρες που έμεινε στο νοσοκομείο με τα τραύματα στο πρόσωπό της να αποτυπώνουν τις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της στο Κορωπί και την ίδια να επαναλαμβάνει πως δεν θυμάται ποιος είναι ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη.

Η ίδια θα πει πως δεν είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Φωτογραφία δείχνει τις μελανιές στο κορμί της. Είναι από τον Οκτώβριο του ’23.

Λίγο νωρίτερα κάτι συγκλονιστικό είχε συμβεί τον Ιούνιο.

«Η σύζυγος ξημερώματα κοντά 4 το πρωί τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν κατά τις 6 το πρωί, όλα αυτά έγιναν στις 17 Ιουνίου του 2023».

Στο πλευρό της γυναίκας ο πατέρας της, θα την βοηθήσει όπως λένε να ορθοποδήσει.

-Θέλω να σας πω ότι έχει αμνησία και πιθανότατα να διαρκέσει πολύ καιρό και δεν μπορεί να πει τίποτε λογικό αυτή τη στιγμή. Υποφέρει από μετατραυματικό σοκ και γι’ αυτό, μέχρι να επανέλθει η μνήμη της, δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση.

-Ποια είναι η γνώμη σας για τον σύζυγό της;

-Είναι προφανές, γιατί πρέπει να σας το πω αυτό; Δεν καταλαβαίνετε; Αν ένας άνδρας χτυπάει τη μάνα των παιδιών του με τέτοιο τρόπο, είναι τρομερό. Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο. Το τραύμα ήταν ελαφρύ και φυσικά αυτός υποσχόταν και η κόρη μου θέλησε να σώσει τον πατέρα για το παιδί της. Είχε μέχρι έναν βαθμό καλή σχέση με τα παιδιά, μέχρι έναν βαθμό όμως, γιατί η ικανότητά του να λειτουργήσει με τα παιδιά ήταν περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένας βαθμός επικοινωνίας με αυτά. Η Άγκνες παρέμενε στη σχέση, φυσικά δεν περίμενε ότι αυτό το τεράστιο τραύμα θα συνέβαινε.

