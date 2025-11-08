Εκρηκτικός μηχανισμός έξω από τα γραφεία της ιστοσελίδας της Ομάδας Αλήθειας
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε στις 06:30 το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας.
Σύμφωνα με το ellada24.gr, σήμερα νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων του site της Ομάδας Αλήθειας.
Στην είσοδο βρέθηκε ένα γκαζάκι των 500 ml, δεν είχε εκραγεί ενώ βρέθηκαν υπολείμματα πλαστικής σακούλας, λιωμένο πλαστικό και στάχτες.
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:23 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τέλος οι φριτέζες αέρος: Αυτή είναι η συσκευή που θα τις αντικαταστήσει
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη
13:18 ∙ WHAT THE FACT
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
04:54 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου
08:07 ∙ WHAT THE FACT
Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις
09:38 ∙ WHAT THE FACT