Εκρηκτικός μηχανισμός έξω από τα γραφεία της ιστοσελίδας της Ομάδας Αλήθειας

Εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε στις 06:30 το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας.

Σύμφωνα με το ellada24.gr, σήμερα νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων του site της Ομάδας Αλήθειας.

Στην είσοδο βρέθηκε ένα γκαζάκι των 500 ml, δεν είχε εκραγεί ενώ βρέθηκαν υπολείμματα πλαστικής σακούλας, λιωμένο πλαστικό και στάχτες.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.