Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού - Απώθησε με βία τους αστυνομικούς

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Αλβανίας στην Πάτρα την Παρασκευή (15/11) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με το tempo24 οι αστυνομικοί κλήθηκαν να συλλάβουν τον 45χρονου μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για εξύβριση.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο, αυτός παρουσίασε από την αρχή επιθετική συμπεριφορά εναντίον τους, δεν συμμορφώνονταν στις υποδείξεις τους και μάλιστα τους απώθησε βίαια για να μην συλληφθεί.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

