Και τρίτος απαγχονισμένος: Νεκρός εντοπίστηκε στη φυλακή Αγίου Στεφάνου 48χρονος κρατούμενος
Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε μπάνιο της Β Πτέρυγας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Απαγχονισμένος εντοπίσηκε την Παρασκευή (14/11) ένας 48χρονος κρατούμενος στη φυλακή Αγίου Στεφάνου της Πάτρας.
Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για Έλληνα έγκλειστο του Σωφρονιστικού Καταστήματος ο οποίος εξέτειε ποινή για ληστεία.
Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε μπάνιο της Β Πτέρυγας.
Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Τμήματος Δυτικής Αχαϊας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:23 ∙ WHAT THE FACT
Αρχαίο μπαχαρικό για την ανακούφιση από στομαχικές διαταραχές, φουσκώματα και αέρια
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ