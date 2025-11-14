Και τρίτος απαγχονισμένος: Νεκρός εντοπίστηκε στη φυλακή Αγίου Στεφάνου 48χρονος κρατούμενος

Απαγχονισμένος εντοπίσηκε την Παρασκευή (14/11) ένας 48χρονος κρατούμενος στη φυλακή Αγίου Στεφάνου της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για Έλληνα έγκλειστο του Σωφρονιστικού Καταστήματος ο οποίος εξέτειε ποινή για ληστεία.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε μπάνιο της Β Πτέρυγας.

Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Τμήματος Δυτικής Αχαϊας.

