Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γλαύκου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν δικυκλιστή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, μοτοσικλέτα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην κάθοδο της Γλαύκου στο ύψος των Ζαρουχλεικών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης