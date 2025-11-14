Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γλαύκου
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν δικυκλιστή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24.news, μοτοσικλέτα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην κάθοδο της Γλαύκου στο ύψος των Ζαρουχλεικών.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γλαύκου
