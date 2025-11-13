Βίντεο: Στην τελική ευθεία ο οδικός άξονας Πατρών-Πύργου — Δείτε εντυπωσιακά πλάνα

Η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση του έργου έχει ξεκινήσει

Βίντεο: Στην τελική ευθεία ο οδικός άξονας Πατρών-Πύργου — Δείτε εντυπωσιακά πλάνα
Ο οδικός άξονας Πατρών – Πύργου ολοκληρώνεται με την παράδοση και των τελευταίων 10 χιλιομέτρων, του πιο σύνθετου κομματιού του άξονα που ξεκινά λίγο έξω από την Πάτρα (Μιντιλόγλι) και φτάνει μέχρι την Αλισσό. Εκεί θα συνδεθεί με το κομμάτι των 65 χιλιομέτρων που έχει δοθεί στην κυκλοφορία από την 1η Αυγούστου.

Στο βίντεο φαίνεται ανάγλυφα ότι οι εργασίες έχουν εισέλθει στην τελική ευθεία για την παράδοση του δρόμου στο τέλος του μήνα, αποστολή στην οποία επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους, οι περίπου 450 εργαζόμενοι και συνεργάτες του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Σημειώνεται, ότι η πρόοδος του τελευταίου 4μήνου αποτελεί κατασκευαστικό άθλο όχι μόνο λόγω της πολυπλοκότητας του έργου αλλά και λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν στην περιοχή από τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις το Φθινόπωρο.

Όπως φαίνεται και από τις λήψεις, είναι εντυπωσιακή η μετεξέλιξη της παλαιάς οδού σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Στελέχη της Ολυμπίας Οδού και της ΑΒΑΞ συνεργάζονται πάνω σε κάθε λεπτομέρεια, ώστε από τον Δεκέμβριο οι πολίτες να μπορούν να κάνουν με ασφάλεια, διαδρομές που έχουν ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό πρόσημο.

