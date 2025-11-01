Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Πύργου: Συγκρούστηκαν 3 οχήματα, 7 οι τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ε.Ο Πατρών- Πύργου.

Σύμφωνα με το patrisnews, τρία οχήματα, σε ένα από τα οποία επέβαινε και μωρό, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από την σύγκρουση έχουν τραυματιστεί επτά επιβάτες από όλα τα οχήματα.