Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Πύργου: Συγκρούστηκαν 3 οχήματα, 7 οι τραυματίες
Τρία οχήματα, σε ένα από τα οποία επέβαινε και μωρό, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ε.Ο Πατρών- Πύργου.
Σύμφωνα με το patrisnews, τρία οχήματα, σε ένα από τα οποία επέβαινε και μωρό, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Από την σύγκρουση έχουν τραυματιστεί επτά επιβάτες από όλα τα οχήματα.
