Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) στην Πάτρα, και συγκεκριμένα στην πλατεία Βουδ, εξαιτίας 23χρονου που ταμπουρώθηκε σε πολυκατοικία και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του.

Ο νεαρός, σύμφωνα με το tempo24.news, είχε συλληφθεί πριν από δύο ημέρες έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Ο άνδρας είχε ταμπουρωθεί σε σπίτι του πρώτου ορόφου ενώ νωρίτερα σύμφωνα με πληροφορίες είχε βγει σε μπαλκόνι. Σύμφωνα με το thebest.gr, ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τωρα».

Μετά από ενέργειες του διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ ο 23χρονος βγήκε ασφαλής από το διαμέρισμα.

Συνοδεία αστυνομικών επέστρεψε στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου.

Διαβάστε επίσης