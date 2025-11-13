Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του
«Αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τωρα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) στην Πάτρα, και συγκεκριμένα στην πλατεία Βουδ, εξαιτίας 23χρονου που ταμπουρώθηκε σε πολυκατοικία και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του.
Ο νεαρός, σύμφωνα με το tempo24.news, είχε συλληφθεί πριν από δύο ημέρες έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.
Ο άνδρας είχε ταμπουρωθεί σε σπίτι του πρώτου ορόφου ενώ νωρίτερα σύμφωνα με πληροφορίες είχε βγει σε μπαλκόνι. Σύμφωνα με το thebest.gr, ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τωρα».
Μετά από ενέργειες του διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ ο 23χρονος βγήκε ασφαλής από το διαμέρισμα.
Συνοδεία αστυνομικών επέστρεψε στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου.