Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) στις πρώην εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική με τρία οχήματα και εφτά άνδρες.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε παλιά στρώματα και η πυροσβεστική την έθεσε υπό έλεγχο.

