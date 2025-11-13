Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Βίντεο

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε παλιά στρώματα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) στις πρώην εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική με τρία οχήματα και εφτά άνδρες.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε παλιά στρώματα και η πυροσβεστική την έθεσε υπό έλεγχο.

