Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Βίντεο
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε παλιά στρώματα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) στις πρώην εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.
Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική με τρία οχήματα και εφτά άνδρες.
Σύμφωνα με το thebest.gr, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε παλιά στρώματα και η πυροσβεστική την έθεσε υπό έλεγχο.
