Εφιάλτης για υπερήλικες γυναίκες στην Ηλεία – Κουκουλοφόροι τις φίμωσαν και τις λήστεψαν

Εφιαλτικές στιγμές βίωσαν δύο υπερήλικες γυναίκες τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο σπίτι τους στα Καβάσιλα Ηλείας.

Ήταν περασμένες 4:00 τα ξημερώματα όταν οι τρεις ληστές -φορώντας κουκούλες full face και γάντια στα χέρια τους, μπούκαραν στο σπίτι των δύο αδελφών παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, κι αφού τις έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο, τις ακινητοποίησαν και τις φίμωσαν για να μην μπορούν να φωνάξουν σε βοήθεια.

Οι τρεις ληστές αφού έκαναν το σπίτι… Γης Μαδιάμ, εντόπισαν και άρπαξαν κοσμήματα κι άλλα τιμαλφή η αξία των οποίων ξεπερνά τα 2.000 ευρώ και το έβαλαν στα πόδια.

Οι υπερήλικες γυναίκες ύστερα από το σοκ που υπέστησαν, ενημέρωσαν συγγενικά τους πρόσωπα για το μαρτύριο που βίωσαν και στη συνέχεια την Αστυνομία.

Τα στελέχη του Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

Διαβάστε επίσης