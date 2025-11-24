Μέγαρα: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι που έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν

Στη σύλληψη δύο 14χρονων προχώρησαν αστυνομικοί του του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων το πρωί της Παρασκευής (21/11) οι οποίοι αφαιρούσαν δίκυκλα, έχοντας ως ορμητήριο την περιοχή των Μεγάρων.

Σε βάρος των δύο ανήλικων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ συνελήφθησαν επιπλέον και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ η δράση των κατηγορουμένων χρονολογείται από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Πώς δρούσαν οι ανήλικοι

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στην περιοχή των Μεγάρων.

Στη συνέχεια τα αφαιρούσαν και τα εγκατέλειπαν εντός του οικισμού σε κοντινή απόσταση από τις οικίες τους, αφού πρώτα τα αποσυναρμολογούσαν.

Από έρευνες στις οικίες τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση των κλοπών.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις κλοπών δικύκλων από την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

