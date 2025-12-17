Θεσσαλονίκη: Περιπετειώδης σύλληψη 15χρονων– Έπεσαν με κλεμμένο μοτοποδήλατο σε μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ

Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη δύο 15χρονων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, καθώς στην προσπάθειά τους να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσαν με το μοτοποδήλατο που οδηγούσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.

Από την πρόσκρουση τραυματιστήκαν ελαφρά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κι ένας αστυνομικός. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν ήταν κλεμμένο, ενώ ο ένας εκ των δύο ανηλίκων δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς κ.ά.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

