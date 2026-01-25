Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80

Δύο νεαροί άνδρες, ηλικίας 24 και 22 ετών, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 25 Ιανουαρίου από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά τον εντοπισμό τους να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας τα όρια που ορίζονται από τη σήμανση στον κόμβο Ευόσμου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο οδηγοί εντοπίστηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις να οδηγούν με ταχύτητα 179 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπτό όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα.

Η ταχύτητα καταγράφηκε με τη χρήση συσκευής ελέγχου ταχύτητας (radar), επιβεβαιώνοντας την κατάφωρη παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

Οι δύο νεαροί οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των ορίων ταχύτητας, ειδικά σε πολυσύχναστα σημεία της Θεσσαλονίκης, όπου η παραβίαση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνεχίζει τους ελέγχους με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών όπως η υπερβολική ταχύτητα.