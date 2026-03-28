Λαμία: Συνελήφθη 52χρονος που λήστεψε ηλικιωμένη

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Χειροπέδες σε έναν άνδρα, ο οποίος τις απογευματινές ώρες της 25ης Μαρτίου αφαίρεσε με τη βία τσάντα από ηλικιωμένη γυναίκα, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δ'ιωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3/26) σε εκτέλεση εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας ο οποίος ενήργησε άμεσα, κατόπιν της γρήγορης εξιχνίασης της υπόθεσης από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πρόκειται για 52χρονο, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή της Ροδίτσας Λαμίας με το αυτοκίνητό του και χωρίς να κατεβεί από αυτό, άρπαξε την τσάντα από 73χρονη που περπατούσε στο σημείο. Από τη βίαιη πράξη του, η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - ευτυχώς - ελαφρά.

Η λεία του φέρεται να ήταν μικρό χρηματικό ποσό γύρω στα 50 ευρώ και τα κλειδιά της παθούσας, που είχε επίσης στην τσάντα, η οποία δε βρέθηκε.

Αντίθετα από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, με το οποίο προέβη στην παράνομη πράξη του.

Την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

