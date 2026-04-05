Κυριακή των Βαΐων: Ανοικτά τα καταστήματα - Ξεκινά το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα

Με την Κυριακή των Βαΐων ξεκινά και επίσημα το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 16:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις πρώτες αγορές ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο λειτουργίας για τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλη Δευτέρα – Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 – 21:00 (συνεχές ωράριο)

Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00

Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά λόγω αργίας

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 02/04/2026 09:00 - 21:00 Παρασκευή 03/04/2026 09:00 - 21:00 Σάββατο 04/04/2026 09:00 - 16:00 Κυριακή 05/04/2026 11:00 - 16:00 Μεγάλη Δευτέρα 06/04/2026 09:00 - 21:00 Μεγάλη Τρίτη 07/04/2026 09:00 - 21:00 Μεγάλη Τετάρτη 08/04/2026 09:00 - 21:00 Μεγάλη Πέμπτη 09/04/2026 09:00 - 21:00 Μεγάλη Παρασκευή 10/04/2026 13:00 - 19:00 Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026 09:00 - 15:00 Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) Κλειστά λόγω αργίας Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου) Κλειστά λόγω αργίας

Από 2 Απριλίου και στη Θεσσαλονίκη

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκίνησε το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ. Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 11/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Οβελίας και κακάο «τραβούν» τις τιμές

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε βασικά προϊόντα του πασχαλινού τραπεζιού:

Αρνί και κατσίκι: Στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται περίπου 12–14 ευρώ το κιλό, ενώ στα κρεοπωλεία φτάνουν 14–17 ευρώ, με τάση ανόδου όσο πλησιάζει το Πάσχα.

Σοκολάτες και τσουρέκια: Οι τιμές αυξάνονται έως και 40%, λόγω της διεθνούς κρίσης στην αγορά κακάο.

Μαγειρίτσα: Για μια οικογένεια το κόστος υπολογίζεται περίπου 25–30 ευρώ.

Διαβάστε επίσης