Η Ελ Μακφέρσον αποδεικνύει στα 62 ότι της ανήκει δικαιωματικά το παρατσούκλι «The Body»

Η Ελ Μακφέρσον ποζάρει με ελάχιστα ρούχα σε μια νέα καμπάνια, αποδεικνύοντας γιατί είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «The Body» κατά τη διάρκεια της καριέρας της στο μόντελινγκ.

Το 62χρονο supermodel φωτογραφήθηκε με εσώρουχα σε νέα καμπάνια για το brand Bonds, στο πλαίσιο της παρουσίασης της σειράς Bases Flex και της καμπάνιας «Let’s Talk About Flex», που γιορτάζει το πώς ο καθένας εκφράζει τον «αληθινό του εαυτό».

«Η δική μου εσωτερική δύναμη είναι να κάνω αυτό που νιώθω σωστό για μένα», δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία της με το brand. «Αυτή η παιχνιδιάρικη, τολμηρή αυστραλιανή στάση ήταν πάντα μέρος της καριέρας και της ζωής μου, οπότε το να ποζάρω με τα εσώρουχά μου για αυτή την καμπάνια της Bonds μου ταίριαξε απόλυτα και ήταν κάτι που πραγματικά άξιζε να γιορτάσω».

Η Ελ Μακφέρσον / Instagram

Η Μακφέρσον χαμογελά σε όλες τις φωτογραφίες, ποζάροντας με διαφορετικά σχέδια και χρώματα εσωρούχων. Σε μία από αυτές, φαίνεται να κάθεται στα γόνατα φορώντας ένα κίτρινο σετ με δαντελένιες λεπτομέρειες, αναδεικνύοντας τους γραμμωμένους κοιλιακούς της, ενώ τα μαλλιά της ανεμίζουν.

Σε άλλη φωτογραφία, η σταρ είναι ξαπλωμένη στο πλάι φορώντας ένα κόκκινο σετ, με το κεφάλι να στηρίζεται στο χέρι της, κοιτώντας τον φακό.

Επίσης πόζαρε με μαύρα σύνολα, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της τόσο με ένα σετ δύο τεμαχίων όσο και με ένα μαύρο ολόσωμο, πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο.

Το αυστραλιανό brand δημοσίευσε φωτογραφίες της από την καμπάνια στο Instagram και οι θαυμαστές έσπευσαν να γεμίσουν τα σχόλια με κομπλιμέντα. «Η επιτομή της όμορφης γήρανσης… μπράβο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «62 και παραμένει απίστευτα όμορφη».

Η Μακφέρσον μίλησε για τα μυστικά ομορφιάς της στο podcast «Amanda Wakeley: StyleDNA» τον Φεβρουάριο του 2024, λέγοντας ότι η εξωτερική ομορφιά καθορίζεται από την εσωτερική υγεία, προσθέτοντας πως «η επιφανειακή ομορφιά έχει τα όριά της».

Αποκάλυψε επίσης ότι διατηρεί την εσωτερική της υγεία μειώνοντας την κατανάλωση καφεΐνης και αλλάζοντας τις διατροφικές της συνήθειες: «Σταδιακά έκοψα τον καφέ και τρώω νωρίτερα μέσα στη μέρα, γύρω στις 5:00».

Εκτός από το ότι έκοψε τον καφέ, η Μακφέρσον έχει μιλήσει και για το πώς η απόφασή της να σταματήσει το αλκοόλ το 2003 επηρέασε τη ζωή της σε πολλά επίπεδα, λέγοντας ότι μόνο τότε συνειδητοποίησε πως το αλκοόλ την εμπόδιζε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2023, η Ελ Μακφέρσον αναφέρθηκε στα 20 χρόνια νηφαλιότητάς της, χαρακτηρίζοντάς τα ως «μια υπέροχη ημέρα».

«Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή και δεν με ενδιαφέρει να λέω στους άλλους τι να κάνουν, αλλά ξέρω ότι αυτή είναι μια απόφαση που δεν μετάνιωσα ποτέ», είπε.

«Παρότι χρειάστηκε πειθαρχία και επιμονή, η ουσία είναι ότι δεν μπορείς να είσαι καλά και πραγματικά παρών στη ζωή σου, αν δεν είσαι παρών και καλά με τον εαυτό σου — και το αλκοόλ στην πραγματικότητα δεν το υποστηρίζει αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου, όταν τον μουδιάζεις.»

