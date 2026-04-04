Σε πελάγη ευτυχίας ο Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ανάρτηση με την Κατερίνα Καινούργιου μετά τον τοκετό

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με τον ερχομό της κόρης τους.

Το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου η παρουσιάστρια του Alpha έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον γνωστό επιχειρηματία.

Αν και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διατηρεί χαμηλούς τόνους ως προς την προβολή της προσωπικής του ζωής στα social media, επιλέγοντας να μιλά, κυρίως, μέσα από τη δουλειά του, θέλησε να μοιράστει την ευτυχία του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) ο επιχειρηματίας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τρία emojis συμβολικής σημασίας, μία καρδιά, ένα αστέρι και ένα μπιμπερό.

