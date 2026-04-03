Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο σύζυγός της κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί και καρπό του έρωτά τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο την κόρη της, με καισαρική τομή, στο το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου.

Η παρουσιάστρια, ιδιαίτερα συγκινημένη, βιώνει μοναδικές στιγμές, κρατώντας για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το παιδί της.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και γρήγορα έγινε γνωστή, με τους δυο τους να πραγματοποιούν αρκετές κοινές εμφανίσεις. Λίγους μήνες αργότερα, η σχέση τους πέρασε στο επόμενο στάδιο, όταν στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, με την ίδια να λέει το «ναι».

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι επισφράγισε τη σχέση του υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Σήμερα, με τον ερχομό της κόρης τους, η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώνεται, σηματοδοτώντας μια νέα, ξεχωριστή αρχή.

