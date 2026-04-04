Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες ώρες με το μωρό της - «Έχουν τέλεια σύνδεση», λέει ο γιατρός της

Σε μια ξεχωριστή περίοδο της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Η παρουσιάστρια γέννησε με καισαρική το πρωί της Παρασκευής 3 Απριλίου στο μαιευτήριο Ρέα, με το μωρό να ζυγίζει περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια. Στο πλευρό της βρισκόταν συνεχώς ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, με το ζευγάρι να βιώνει στιγμές συγκίνησης και χαράς.

Η ευχάριστη είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφασή της να αποχωρήσει προσωρινά από την εκπομπή της, «Super Κατερίνα», κλείνοντας έναν κύκλο πριν τη νέα αυτή σελίδα στη ζωή της.

«Έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της»

Ο μαιευτήρας της, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤ1» και αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον τοκετό και την κατάσταση της παρουσιάστριας.

Περιέγραψε μια ήρεμη και καλά οργανωμένη εγκυμοσύνη, τονίζοντας πως η ίδια ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμη και προσεκτική σε όλη τη διάρκειά της. Όπως αποκάλυψε, η παρουσιάστρια ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε όπως πριν, όταν μειώθηκε η κινητικότητα του μωρού, γεγονός που οδήγησε άμεσα σε περαιτέρω εξετάσεις και τελικά στην απόφαση για τοκετό.

«Μέσα σε 12 ώρες από την καισαρική κατέβηκε να δει το μωρό της. Η Κατερίνα έχει μία τέλεια σύνδεση με το μωρό της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε σκέψη για φυσιολογικό τοκετό, τελικά επιλέχθηκε η καισαρική, με το μωρό να είναι –όπως σημείωσε– «ασφαλέστατο, υγιέστατο» και να προσαρμόζεται άριστα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σύζυγο της Κατερίνας Καινούργιου, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος - όπως είπε - «ήταν συγκινημένος και ιδιαίτερα τρυφερός μόλις είδε την κόρη του», παρότι προς τα έξω δείχνει πιο σκληρός.

«Μοιάζει στον πατέρα της - Συγκίνηση στο πλευρό της οικογένειας»

Σύμφωνα με τον γιατρό της, το νεογέννητο κοριτσάκι φαίνεται ήδη να έχει ομοιότητες με τον πατέρα του, κάτι που - όπως σημείωσε - δεν πέρασε απαρατήρητο από τους πρώτους κιόλας ανθρώπους που το είδαν.

Η οικογένεια είχε ενημερώσει από νωρίς το στενό της περιβάλλον, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν στο μαιευτήριο για να ευχηθούν. Μάλιστα, όλοι προσφέρουν στην Κατερίνα Καινούργιου λουλούδια, δώρα και ευχές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν και η πεθερά της, η οποία είναι γυναικολόγος και όπως ανέφερε ο γιατρός, τη γνωρίζει από την περίοδο που ήταν ακόμη ειδικευόμενη.

«Σε λίγες μέρες θα γυρίσει σπίτι»

Όπως εξήγησε ο κύριος Τζεφεράκος , συνήθως οι απαραίτητοι έλεγχοι ολοκληρώνονται μέσα σε τέσσερις ημέρες, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση, παρότι το μωρό γεννήθηκε περίπου 20 ημέρες νωρίτερα, έχει προσαρμοστεί πλήρως και εξελίσσεται πολύ καλά.

