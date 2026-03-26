Κατερίνα Καινούργιου: Εκτός εκπομπής η γνωστή παρουσιάστρια - «Ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία»

Η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε σήμερα από το πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA, καθώς η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ξεκινώντας την εκπομπή, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης καθησύχασε τους τηλεθεατές λέγοντας ότι μόνο για σήμερα η παρουσιάστρια θα βρίσκεται εκτός εκπομπής, καθώς ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία και είναι στο σπίτι, τονίζοντας: «Είναι μια χαρά, μην αρχίσετε να γράφετε διάφορα, όχι δεν γεννάει. Αύριο θα είναι πάλι μαζί μας».

