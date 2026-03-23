Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνει μητέρα

Έτοιμη να ζήσει το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής της είναι η Κατερίνα Καινούργιου! Η παρουσιάστρια σε λίγο καιρό θα γίνει μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί-καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το βράδυ της Δευτέρας, μετρώντας αντίστροφα για τη γέννηση της μικρής και όντας έτοιμη να μπει στον ένατο μήνα αύριο, η παρουσιάστρια ανήρτησε μία τρυφερή φωτογραφία στο Instagram με φουσκωμένη κοιλίτσα και τα σχόλια άρχισαν να πέφτουν βροχή.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η οικοδέσποινα του ALPHA θα αποχωρήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα» περίπου τη Μεγάλη εβδομάδα και θα επιστρέψει προς τις 20 Μαϊου. «Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις. Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της το πρωί της Δευτέρας.

Να σημειωθεί ότι η νεογέννητη θα πάρει το όνομα Ξένια, από τη μητέρα του επιχειρηματία, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου θα τιμήσει και τη μνήμη της φίλης της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή.







Διαβάστε επίσης