Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

Τι συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης στη «Super Κατερίνα»;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης έχει μπει η Κατερίνα Καινούργιου, συνεχίζοντας να βρίσκεται καθημερινά στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA. Η παρουσιάστρια αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, την Τετάρτη, κι έτσι αποχώρησε ξαφνικά.

Κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνο, η ίδια δεν έκρυψε πως αισθάνθηκε μία αδιαθεσία και είχε την εντύπωση ότι ανεβάζει πυρετό. Μετά το προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, στις 12.15, η Κατερίνα Καινούργιου δεν εμφανίστηκε στο στούντιο και την παρουσίαση ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Όλα είναι καλά, το λέω επειδή μου στείλατε αμέσως μηνύματα. Έρχεται η Κατερίνα μας», ανέφερε καθησυχαστικά ο δημοσιογράφος. Βέβαια, η παρουσιάστρια δεν επέστρεψε ποτέ και στο κομμάτι της μαγειρικής σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε στην κουζίνα. «Αύριο θα είναι μαζί μας, όλα καλά. Δύο κομμάτια χαλβά στο καμαρίνι, παρακαλώ», είπε χαριτολογώντας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης κλείνοντας την εκπομπή.

Στην έναρξη της εκπομπής, πάντως, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Θα σταματήσω, όπως κρίνω, 15 ημέρες πριν, αλλά αν νιώσω δυσφορία… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα. Να κάτσω λίγες μέρες να προετοιμαστώ».

Η οικοδέσποινα του ALPHA μετρά αντίστροφα για τον ερχομό της μονάκριβής της και καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Διαβάστε επίσης

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αστάθειας, η Ελλάδα είναι πυλώνας δημοκρατίας, ειρήνης, ελευθερίας και διεθνούς νομιμότητας»

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο Ιράν το «σχέδιο 15 σημείων» Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου - «Συνομιλίες για εκεχειρία πιθανόν στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο», λέει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο: Τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Πρόστιμο $375 εκατ. στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εμφανίστηκε πρώτος στη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ψυχή του Ελληνισμού η 25η Μαρτίου»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

14:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκπληξη με Αντετοκούνμπο - Ομάδα κινείται δυνατά για την απόκτησή του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

25η Μαρτίου: Η Σαουδική Αραβία τίμησε την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για Ανεξαρτησία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Αποκαλύψεις για διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Aθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Μύκονος, ντέρμπι Δικέφαλων και Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ