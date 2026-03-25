Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

Στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης έχει μπει η Κατερίνα Καινούργιου, συνεχίζοντας να βρίσκεται καθημερινά στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA. Η παρουσιάστρια αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, την Τετάρτη, κι έτσι αποχώρησε ξαφνικά.

Κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνο, η ίδια δεν έκρυψε πως αισθάνθηκε μία αδιαθεσία και είχε την εντύπωση ότι ανεβάζει πυρετό. Μετά το προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, στις 12.15, η Κατερίνα Καινούργιου δεν εμφανίστηκε στο στούντιο και την παρουσίαση ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Όλα είναι καλά, το λέω επειδή μου στείλατε αμέσως μηνύματα. Έρχεται η Κατερίνα μας», ανέφερε καθησυχαστικά ο δημοσιογράφος. Βέβαια, η παρουσιάστρια δεν επέστρεψε ποτέ και στο κομμάτι της μαγειρικής σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε στην κουζίνα. «Αύριο θα είναι μαζί μας, όλα καλά. Δύο κομμάτια χαλβά στο καμαρίνι, παρακαλώ», είπε χαριτολογώντας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης κλείνοντας την εκπομπή.

Στην έναρξη της εκπομπής, πάντως, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Θα σταματήσω, όπως κρίνω, 15 ημέρες πριν, αλλά αν νιώσω δυσφορία… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα. Να κάτσω λίγες μέρες να προετοιμαστώ».

Η οικοδέσποινα του ALPHA μετρά αντίστροφα για τον ερχομό της μονάκριβής της και καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

