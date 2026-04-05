Το νέο Aion UT στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει

Η AION ανοίγει τις προ-παραγγελίες του νέου UT και δείχνει ξεκάθαρα πως η στρατηγική της για την Ευρώπη δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο. Το νέο ηλεκτρικό hatchback μπαίνει σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της αγοράς, εκεί όπου η τιμή, η αυτονομία και η πρακτικότητα πρέπει να συνυπάρχουν χωρίς εκπτώσεις.

Το UT τοποθετείται στην καρδιά της αστικής μετακίνησης, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτή. Με αυτονομία που φτάνει έως τα 430 χιλιόμετρα, επιχειρεί να καλύψει και πιο απαιτητικά σενάρια χρήσης, κάτι που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν δεδομένο για μοντέλα αυτής της κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

