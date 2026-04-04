O Φερστάπεν αφήνει υπονοούμενα για αποχώρηση από την F1
Στον αγώνα της Ιαπωνίας, ο Φερστάπεν έμεινε εκτός Q3 χωρίς τεχνικό πρόβλημα, ενώ ο ομόσταβλός του Ιζάκ Χατζάρ προκρινόταν κανονικά.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μετά από ένα δύσκολο τριήμερο στη Σουζούκα, ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε εμμέσως την πιθανότητα να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στη Formula 1, ακόμα και την αποχώρηση από το σπορ μετά το 2026.
Ο Ολλανδός, ένας από τους πιο έντονους επικριτές των νέων κανονισμών του 2026, είχε χαρακτηρίσει τα φετινά μονοθέσια «Formula E με στεροειδή» από τις χειμερινές δοκιμές.
Διαβάστε επίσης
