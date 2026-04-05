Λουϊζιάνα: Πάνω από 15 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος
Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό
Περισσότεροι από 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.
Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του σερίφη Ρεμπέκα Μελανσόν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.
