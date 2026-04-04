Η Alfa Romeo «χρυσώνει» τις Giulia και Stelvio

Του Γιάννη Σκουφή

Η Alfa Romeo συνεχίζει να επενδύει στην εξατομίκευση, παρουσιάζοντας ειδικές εκδόσεις των Alfa Giulia Quadrifoglio και Romeo Stelvio Quadrifoglio για τη Μέση Ανατολή, με έντονο χαρακτήρα και περιορισμένη παραγωγή.

Ο λόγος για τις εκδόσεις «Bespoke Edizione 115th Anniversary» που δημιουργήθηκαν σε μόλις πέντε μονάδες για κάθε μοντέλο και δεν προορίζονται για άλλες αγορές.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι οι χρυσές λεπτομέρειες σε επιλεγμένα σημεία του αμαξώματος. Στην Giulia, το μαύρο χρώμα συνδυάζεται με χρυσές ζάντες, δαγκάνες φρένων, splitter και μαρσπιέ, ενώ υπάρχουν επετειακά λογότυπα για τα 115 χρόνια της μάρκας ακόμη και σε επιφάνειες από ανθρακονήματα.

Στο εσωτερικό, η διχρωμία μαύρου και πορτοκαλί δέρματος και οι επιγραφές «1 of 5» υπογραμμίζουν τη συλλεκτική φύση.

Η Stelvio ακολουθεί πιο διακριτική προσέγγιση, με σκούρα απόχρωση αμαξώματος και «χρυσές» ζάντες. Στο εσωτερικό κυριαρχεί συνδυασμός μαύρου και μπεζ, με επετειακά στοιχεία σε καθίσματα και επενδύσεις θυρών.

Σε επίπεδο μηχανικών μερών δεν υπάρχουν αλλαγές. Και τα δύο μοντέλα διατηρούν τον bi-turbo V6 των 2.900 κυβικών, με απόδοση 520 ίππων και 600 Nm. Η Giulia παραμένει πισωκίνητη, ενώ η Stelvio διαθέτει τετρακίνηση.

Η τιμή ξεπερνά τις 125.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 20.000 ευρώ υψηλότερα από τις «απλές» Quadrifoglio. Παρά τη σημαντική διαφορά για τις εν λόγω αισθητικές παρεμβάσεις, όλες οι μονάδες ξεπούλησαν σε χρόνο dt.

Διαβάστε επίσης