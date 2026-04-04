Φωταγωγείται η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Στα γαλανόλευκα φωταγωγήθηκε η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου για την κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Με τη φωταγώγηση αποτίνεται φόρο τιμής στη μνήμη και την ιστορική βαρύτητα της επετείου.

Μεσολόγγι: Η Ελλάδα τιμά τα 200 χρόνια από την Έξοδο - Εικόνες

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου τιμά και φέτος με ιδιαίτερη επισημότητα τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, μια επέτειο με βαρύ ιστορικό και συμβολικό φορτίο για τον ελληνισμό. Οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν ξεχωριστή λαμπρότητα και έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα.

Η έναρξη των κεντρικών εκδηλώσεων μνήμης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, όπου τελέστηκε με ιδιαίτερη επισημότητα ο Αρχιερατικός Εσπερινός για την Κυριακή των Βαΐων.

Στη συνέχεια, το επίκεντρο μεταφέρθηκε στους δρόμους της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή πομπή με τη συμμετοχή περίπου 12.000 ανθρώπων, που έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της ιστορικής Εξόδου.

Η πομπή ξεχώρισε για το έντονο χρώμα και τη ζωντάνια της, με παιδιά και ενήλικες ντυμένους με παραδοσιακές φορεσιές, τη συμμετοχή φιλαρμονικών ορχηστρών και πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και την παρουσία αντιπροσώπων ξένων χωρών. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα συγκινητικό σκηνικό μνήμης και σεβασμού προς όσους θυσιάστηκαν.