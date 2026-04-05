Γερμανία: Άδεια από τον στρατό για μεγάλα ταξίδια στο εξωτερικό θα χρειάζονται οι άνδρες έως 45 ετών

Οι άνδρες στη Γερμανία, ηλικίας από 17 έως 45 ετών, ενδέχεται να χρειάζεται να ζητούν άδεια για παρατεταμένη παραμονή στο εξωτερικό, βάσει των νέων ρυθμίσεων που εντάσσονται στον νέο νόμο της γερμανικής κυβέρνησης για την εθελοντική στρατιωτική θητεία.

Η νέα νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της άμυνας της χώρας, μετά τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ευρώπη, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ukraine.

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Άμυνας, άνδρες άνω των 17 ετών οφείλουν να λάβουν προηγούμενη έγκριση εάν σχεδιάζουν να παραμείνουν στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Αν και, με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι εγκρίσεις αυτές αναμένεται να δίνονται κανονικά, παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμόζεται η ρύθμιση σε περίπτωση παραβίασης. Η υποχρέωση αυτή πέρασε αρχικά σχεδόν απαρατήρητη, μέχρι να αναδειχθεί από τη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Rundschau.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας εξήγησε ότι στόχος της ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα στρατιωτικής καταγραφής. «Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι ενδέχεται να βρίσκονται στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ότι οι επιπτώσεις για τους νέους μπορεί να είναι «εκτεταμένες», με το υπουργείο να επεξεργάζεται εξαιρέσεις ώστε να αποφευχθεί περιττή γραφειοκρατία. Η ρύθμιση βασίζεται στον νόμο περί υποχρεωτικής θητείας του 1956, ο οποίος έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, με την τελευταία αλλαγή να πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο.

Μέχρι πρόσφατα, η υποχρέωση δήλωσης παραμονής στο εξωτερικό ίσχυε μόνο σε περίπτωση κατάστασης άμυνας ή επιστράτευσης. Ανάλογη διάταξη υπήρχε και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ωστόσο - όπως σημειώνεται - δεν είχε πρακτική εφαρμογή.

Ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής θητείας προβλέπει την αύξηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων σε περίπου 260.000 έως το 2035, από περίπου 180.000 σήμερα.

Τον Δεκέμβριο, το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή εθελοντικής στρατιωτικής θητείας, με όλους τους 18χρονους να λαμβάνουν ερωτηματολόγιο για το αν ενδιαφέρονται να καταταγούν.

Από τον Ιούλιο του 2027, θα προβλέπεται και αξιολόγηση φυσικής κατάστασης, ώστε να διαπιστώνεται αν είναι κατάλληλοι για υπηρεσία σε περίπτωση πολέμου.

Οι γυναίκες μπορούν να υπηρετήσουν εθελοντικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.

Παρότι το σύστημα βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή, η κυβέρνηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επαναφοράς υποχρεωτικής θητείας, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση ασφαλείας ή αν δεν υπάρξει επαρκής ανταπόκριση.

Η υποχρεωτική θητεία στη Γερμανία είχε καταργηθεί το 2011 επί καγκελαρίας της Άνγκελα Μέρκελ. Ο σημερινός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτζ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την Bundeswehr, με στόχο να καταστεί η ισχυρότερη συμβατική δύναμη στην Ευρώπη.

Η έγκριση του νόμου προκάλεσε αντιδράσεις, με πολλούς νέους να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις. «Δεν θέλουμε να περάσουμε μισό χρόνο της ζωής μας κλεισμένοι σε στρατώνες, μαθαίνοντας πειθαρχία και πώς να σκοτώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας διοργανωτής κινητοποιήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία μείωσε σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνάμεις μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν διέθετε σχεδόν μισό εκατομμύριο στρατιώτες. Σήμερα, υπό το βάρος ενός πιο ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να ενισχύσει την ετοιμότητά της.

