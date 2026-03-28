Explainer: Οι Γερμανοί... ξανάρχονται κυριολεκτικά - Πώς γίνονται πάλι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη

Ο πόλεμος στη Ρωσία, η αποστρατιωτικοποίηση και ο επανεξοπλισμός

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Explainer: Οι Γερμανοί... ξανάρχονται κυριολεκτικά - Πώς γίνονται πάλι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη
AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Γερμανία αυξάνει σημαντικά τις στρατιωτικές δαπάνες της από 95 δισ. ευρώ το 2025 σε 162 δισ. ευρώ έως το 2029, με στόχο να γίνει η ισχυρότερη συμβατική δύναμη στην Ευρώπη.
  • Για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γερμανικές δυνάμεις έχουν μόνιμη παρουσία στη Λιθουανία, με σχέδια αύξησης προσωπικού από 1.200 σε 5.000 στρατιώτες.
  • Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε την απόφαση για χαλάρωση δημοσιονομικών περιορισμών και επανεξοπλισμό της Γερμανίας, σηματοδοτώντας μια πολιτισμική αλλαγή στη χώρα.
  • Η Γερμανία επιδιώκει επιχειρησιακή ανεξαρτησία εντός του ΝΑΤΟ, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.
  • Η γερμανική ηγεσία τονίζει τη συνεργασία και συλλογική ασφάλεια, με αύξηση προσωπικού και ενδεχόμενη επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας.
Snapshot powered by AI

Ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ δεν είναι άνθρωπος που κινείται αργά. Ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, θεωρείται σήμερα ο ισχυρότερος –και ίσως ο πιο καθοριστικός– στρατιωτικός παράγοντας στην Ευρώπη. Η αποστολή του είναι ξεκάθαρη και φιλόδοξη: να μετατρέψει τον γερμανικό στρατό στην ισχυρότερη συμβατική δύναμη της ηπείρου, και μάλιστα με ταχύτητα που δεν αφήνει περιθώρια καθυστερήσεων.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η Ρωσία, μέσα από εντατική στρατολόγηση και επενδύσεις σε εξοπλισμούς, ενδέχεται μέχρι το 2029 να είναι σε θέση να εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ. «Δεν έχω ξαναζήσει μια κατάσταση τόσο επικίνδυνη και τόσο επείγουσα», λέει χαρακτηριστικά. Για έναν στρατιωτικό, η απάντηση είναι μία: προετοιμασία.

Η νέα γερμανική στρατιωτική φιλοδοξία

Ο Μπρόιερ εντάχθηκε στον στρατό της Δυτικής Γερμανίας το 1984, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου. Σήμερα, χωρίς κραυγαλέα στρατιωτική ρητορική, αλλά με σαφή στόχο, επιδιώκει να αναμορφώσει πλήρως τις ένοπλες δυνάμεις.

Η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες από 95 δισ. ευρώ το 2025 σε 162 δισ. ευρώ έως το 2029, μια εκρηκτική άνοδος που απολαμβάνει ευρεία κοινωνική αποδοχή. Δεν είναι μια απλή ενίσχυση. Είναι μια βαθιά μετατόπιση.

Κι όμως, πριν λίγα χρόνια, ένα τέτοιο σχέδιο θα προκαλούσε ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ιστορία βαραίνει ακόμη. Στον 20ό αιώνα, η Γερμανία υπήρξε υπεύθυνη για καταστροφικούς πολέμους και ανείπωτες απώλειες. Για δεκαετίες, η χώρα περιόρισε συνειδητά τη στρατιωτική της ισχύ ως πράξη ιστορικής αυτοσυγκράτησης.

Σήμερα, το ερώτημα επιστρέφει με ένταση: μπορεί η Γερμανία να γίνει ξανά στρατιωτική υπερδύναμη χωρίς να προκαλέσει φόβο; Και αν τα καταφέρει, ποιο ρόλο θα επιλέξει;

Germany Army Recruits

Στην πρώτη γραμμή της Ανατολικής Ευρώπης

Η απάντηση αρχίζει να διαφαίνεται στη Λιθουανία. Για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γερμανικές δυνάμεις έχουν μόνιμη παρουσία εκεί. Περίπου 1.200 στρατιώτες βρίσκονται ήδη στη χώρα, με στόχο να φτάσουν τις 5.000 μέχρι το επόμενο έτος.

Σε ασκήσεις κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, οι γερμανικές δυνάμεις προσομοιώνουν σενάρια εισβολής από ανατολικά. Το γεωγραφικό σκηνικό δεν είναι τυχαίο. Η Μεγάλη Ευρωπαϊκή Πεδιάδα –χωρίς φυσικά εμπόδια– έχει αποτελέσει ιστορικά διάδρομο στρατιωτικών εκστρατειών, από τον Ναπολέοντα έως τον Χίτλερ.

Η ιστορία εδώ δεν είναι απλώς παρελθόν. Είναι προειδοποίηση.

vvvv.jpg

Από την αποστρατιωτικοποίηση στην επανεξοπλισμό

Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η Γερμανία –όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης– μείωσε δραστικά τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Υπήρξαν περίοδοι όπου οι ελλείψεις ήταν τόσο έντονες ώστε οι στρατιώτες εκπαιδεύονταν με… σκουπόξυλα αντί για όπλα.

Η κατάσταση αυτή θεωρείται πλέον παρελθόν. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία λειτούργησε ως καταλύτης. Το 2025, το γερμανικό κοινοβούλιο προχώρησε σε ιστορική απόφαση, χαλαρώνοντας τους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς για να χρηματοδοτήσει την άμυνα.

Για μια χώρα που κουβαλά ακόμη το τραύμα του υπερπληθωρισμού του Μεσοπολέμου, αυτή η απόφαση δεν ήταν απλώς οικονομική. Ήταν βαθιά πολιτισμική. «Μια πραγματική πολιτισμική επανάσταση», όπως την περιγράφουν αναλυτές.

Germany Army Recruits

Η σκιά των ΗΠΑ και η αναζήτηση αυτονομίας

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στροφή έπαιξε και η μεταβολή στη στάση των ΗΠΑ. Οι δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας περί μείωσης της δέσμευσης στην ευρωπαϊκή ασφάλεια προκάλεσαν σοκ στο Βερολίνο.

Η μεταπολεμική Γερμανία είχε χτίσει την ασφάλειά της πάνω στην αμερικανική ομπρέλα. Σήμερα, αυτή η βεβαιότητα κλονίζεται. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα στρατηγική: «επιχειρησιακή ανεξαρτησία» εντός του ΝΑΤΟ.

Η Γερμανία επενδύει πλέον σε δικές της δυνατότητες: πληροφορίες, drones, πλήγματα ακριβείας, ακόμη και διαστημικές τεχνολογίες. Παράλληλα, προωθεί μια σιωπηλή πολιτική ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Η επιστροφή της στρατιωτικής ισχύος – με επιφυλάξεις

Παρά την ενίσχυση, η γερμανική ηγεσία επιμένει στη γλώσσα της συνεργασίας. Το μήνυμα είναι σαφές: αυτή τη φορά, η Γερμανία δεν επιδιώκει κυριαρχία αλλά συλλογική ασφάλεια.

Η αύξηση του προσωπικού είναι ενδεικτική. Από 182.000 στρατιώτες σήμερα, ο στόχος είναι να φτάσουν τους 200.000 άμεσα και τους 240.000 μέσα στην επόμενη δεκαετία, με παράλληλη ενίσχυση των εφέδρων.

Και αν χρειαστεί, δεν αποκλείεται η επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας.

Η Ευρώπη σε νέα εποχή

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι –ακόμη και χώρες με βαριά ιστορική μνήμη όπως η Πολωνία– βλέπουν πλέον θετικά την ενίσχυση της Γερμανίας. Όπως λένε χαρακτηριστικά, προτιμούν μια ισχυρή Γερμανία που δρα εντός συμμαχιών, παρά μια Γερμανία παθητική.

Η ισορροπία, ωστόσο, παραμένει λεπτή. Η Ευρώπη καλείται να αναδιαμορφώσει το σύστημα ασφάλειάς της, χωρίς να έχει έναν ξεκάθαρο αντικαταστάτη των ΗΠΑ.

Το βάρος της ευθύνης

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται το βάρος του ρόλου του ως ο ισχυρότερος στρατιωτικός στην Ευρώπη, ο Μπρόιερ απάντησε λιτά: «Αισθάνομαι την ευθύνη κάθε μέρα».

Ίσως αυτή η φράση συνοψίζει τη νέα γερμανική στάση. Λιγότερη έπαρση, περισσότερη ευθύνη. Λιγότερη επίδειξη ισχύος, περισσότερη προετοιμασία.

Ο κόσμος που δημιουργήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλάζει. Και μαζί του αλλάζει και η θέση της Γερμανίας. Δεν είναι πια «περιορισμένη». Είναι ξανά στο κέντρο των εξελίξεων – εξοπλισμένη, αποφασισμένη και πιο προσεκτική από ποτέ.

*Με πληροφορίες από το BBC

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Το μεγάλο στοίχημα του 2026 – Γιατί «απογειώνεται» και τι περιμένουν οι ειδικοί

07:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Πότε είναι το επόμενο… τεστ της εθνικής - Τι ισχύει για Μαυροπάνο και Ρότα

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές των οπωροκηπευτικών και των φρούτων - Ντομάτα από… χρυσάφι

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 23χρονος κρατούσε τη 13χρονη σπίτι του – Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει την ΕΛΑΣ από την Πρωτοχρονιά

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα πίσω από τον μαστροπό Έπσταϊν - Ποια είναι η Φέιθ Κέιτς που «στρατολογούσε» τα μοντέλα

07:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τα ρεμπέτικα στο… metal: Οι String Demons έρχονται για ένα εκρηκτικό live στο Gazarte Roof Stage

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Το «Φως στο Τούνελ» στους Λογγάδες: Το σκοτεινό παρελθόν των δύο αδελφών και η εξαφάνιση «μυστήριο»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Οι Γερμανοί... ξανάρχονται κυριολεκτικά - Πώς γίνονται πάλι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Σήμερα η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «πηγάδι του Διαβόλου»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ιστορική παρέμβαση του Γιώργου Σεφέρη κατά της δικτατορίας – «Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει»

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Η γυναίκα που έσωσε το 10 μηνών βρέφος - «Βλέπω μπροστά μου ένα χτυπημένο μωρό»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πότε «βλέπει» το ECMWF τη νέα επιδείνωση

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες εκλογές: Σενάρια και πιέσεις στο πολιτικό σκηνικό ενόψει φθινοπώρου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:47ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Νύχτα κόλαση» στην Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στην Τεχεράνη και καταιγισμός πυραύλων - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο με εκτόξευση πυραύλου κατά του Ισραήλ

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαρτίου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν στις 31 Μαρτίου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 12 οι τραυματίες Αμερικανοί

04:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οσμή από χημικά προκαλεί «έμφραγμα» σε πέντε αεροδρόμια

03:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πλήττει στόχους στην Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Η γυναίκα που έσωσε το 10 μηνών βρέφος - «Βλέπω μπροστά μου ένα χτυπημένο μωρό»

05:47ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Νύχτα κόλαση» στην Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στην Τεχεράνη και καταιγισμός πυραύλων - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο με εκτόξευση πυραύλου κατά του Ισραήλ

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Το «Φως στο Τούνελ» στους Λογγάδες: Το σκοτεινό παρελθόν των δύο αδελφών και η εξαφάνιση «μυστήριο»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πότε «βλέπει» το ECMWF τη νέα επιδείνωση

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Οι Γερμανοί... ξανάρχονται κυριολεκτικά - Πώς γίνονται πάλι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες εκλογές: Σενάρια και πιέσεις στο πολιτικό σκηνικό ενόψει φθινοπώρου

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα πίσω από τον μαστροπό Έπσταϊν - Ποια είναι η Φέιθ Κέιτς που «στρατολογούσε» τα μοντέλα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Σήμερα η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «πηγάδι του Διαβόλου»

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 23χρονος κρατούσε τη 13χρονη σπίτι του – Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει την ΕΛΑΣ από την Πρωτοχρονιά

23:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Ομόνοιας

15:58WHAT THE FACT

Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ