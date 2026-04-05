Nissan: 5 χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα της στην Ελλάδα
Η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, καθώς σε μια αγορά όπου το συνολικό κόστος χρήσης και η αξιοπιστία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία
Η Nissan προχωρά σε μια σημαντική κίνηση αναβαθμίζοντας την εργοστασιακή εγγύηση σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων στην Ελλάδα.
Ήδη από την 1η Απριλίου 2026, όλες οι νέες παραγγελίες συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα. Αυτό σημαίνει πως η ίδια κάλυψη ισχύει για μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, για υβριδικά σύνολα αλλά και για τα αμιγώς ηλεκτρικά της μάρκας.
