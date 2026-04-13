Μαχαίρωσαν και λήστεψαν περιπτερά στα Εξάρχεια

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αργά το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ένας υπάλληλος περιπτέρου από την περιοχή των Εξαρχείων.

Ο άνδρας είχε τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι πραγματοποίησαν ληστεία στο εν λόγω περίπτερο, στην οδό Ιπποκράτους, μαχαίρωσαν τον υπάλληλο και τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.