Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης με λεία άνω των 120.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 22χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε απάτη με θύμα ηλικιωμένη στην Κηφισιά και λεία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 1ης Ιουλίου 2026, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για διακεκριμένη κλοπή, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 22χρονος μαζί με συνεργούς του επικοινώνησε τηλεφωνικά στις 17 Ιουνίου 2026 με ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δράστες την έπεισαν ότι υπήρχε δήθεν σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και της ζήτησαν να τοποθετήσει έξω από την κατοικία της χρήματα και χρυσαφικά, προκειμένου – όπως ισχυρίστηκαν – να προστατευθούν.

Η ηλικιωμένη πείστηκε από το τέχνασμα και άφησε τα πολύτιμα αντικείμενα στο σημείο που της υπέδειξαν, με τους δράστες να τα αφαιρούν. Η συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που απέσπασαν εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του 22χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά την τέλεση της απάτης, καθώς και χρυσαφικά. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, ο 22χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.