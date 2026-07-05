Θύμα απάτης γνωστή εφοπλίστρια - Της πήραν κοσμήματα 1.000.000 ευρώ

Snapshot Γνωστή εφοπλίστρια έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από απατεώνες που παρίσταναν τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δράστες έπεισαν την εφοπλίστρια να αφήσει κοσμήματα και χρήματα πάνω σε ξύλινο τραπέζι επικαλούμενοι κίνδυνο έκρηξης.

Η αξία των κλεμμένων κοσμημάτων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, περιλαμβάνοντας διαμάντια, ζαφείρια και πολύτιμους λίθους.

Δύο δαχτυλίδια εκτιμώνται ότι αξίζουν περίπου 200.000 ευρώ, ενώ ανάμεσα στα αντικείμενα υπήρχαν και βραβεία από τον βασιλιά Κάρολο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η εφοπλίστρια καταγράφει τις απώλειες με σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε, αυτή τη φορά, μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Οι δράστες παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιώντας για δήθεν κίνδυνο έκρηξης.

«Την έπεισαν ότι θα πρέπει να αφήσει τα κοσμήματα και τα χρήματα πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι, για να μην υπάρξει διαρροή ρεύματος» αναφέρει ο επίτιμος Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με το STAR, η λεία προκαλεί δέος. Διαμάντια, πολύτιμοι λίθοι, ζαφείρια. Κοσμήματα που η αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μόνο δύο δαχτυλίδια εκτιμάται ότι άγγιζαν τις 200.000 ευρώ.

«Όλα είχαν πάνω διαμάντια. Υπήρχαν και βραβεία από τον βασιλιά Κάρολο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας», λέει ο κ. Καλλιακμάνης.

Η γυναίκα μετρά τις απώλειες, προσπαθώντας να καταγράψει ένα προς ένα τα αντικείμενα που χάθηκαν, με την ελπίδα να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.