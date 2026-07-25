Χανιά: Νέα στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης - «Πλοκάμια» σε Αστυνομία, Δικαιοσύνη, Ν

Snapshot Η εγκληματική οργάνωση στα Χανιά δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, παράνομου οπλισμού και διέθετε θεσμικές διασυνδέσεις σε αστυνομία, δικαιοσύνη, νοσοκομεία και εκκλησία.

Συνελήφθησαν 20 μέλη, μεταξύ αυτών ιατροδικαστής και τοξικολόγος, που εξέδιδαν ψευδείς ιατροδικαστικές εκθέσεις σε σοβαρές υποθέσεις όπως ο θάνατος Κωστή Μανιουδάκη και βιασμοί ΑΜΕΑ.

Τρεις αστυνομικοί κατηγορούνται για παροχή πληροφοριών, κάλυψη και συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες της οργάνωσης, με έναν να διακινεί ναρκωτικά και να παραποιεί στοιχεία ερευνών.

Η οργάνωση εμπλέκεται σε εκβιάσεις, παράνομες αγοραπωλησίες εκκλησιαστικής περιουσίας και αδιαφανείς συναλλαγές με νοσοκομειακά ακίνητα, προκαλώντας οικονομικές ζημίες.

Ταυτοποιήθηκαν 357 συναλλαγές ναρκωτικών και 52 αγοραπωλησίες όπλων, με συνολική διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης άνω των 6 κιλών και οικονομικό όφελος άνω των 238.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση γνωστή ως «μαφία των Χανίων» παρουσιάστηκαν στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η τοπική και περιφερειακή ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι εξελίξεις που παρουσιάστηκαν στην φέρνουν ανατροπή σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις αναδεικνύοντας παράλληλα τις θεσμικές διασυνδέσεις στη δικαιοσύνη, στα νοσοκομεία, στην εκκλησία αλλά και στην αστυνομία.

Στη νέα οργάνωση που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν ο ιατροδικαστής Χανίων της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης και ο καθηγητής τοξικολογίας και διευθυντής του εργαστηρίου στο ΠΑΓΝΗ, εμπλέκονται 20 άτομα συνολικά, ορισμένοι από τους οποίους είναι ήδη έγκλειστοι μετά την εξάρθρωση της διπλής οργάνωσης με τους 90 εμπλεκόμενων περασμένο Σεπτέμβριο.

Τα επιπλέον μέλη της εγκληματικής ομάδας, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και παράνομου οπλισμού πυρομαχικών, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι επιμέρους υποομάδες δέχονταν και εκτελούσαν εντολές ως ενιαίο σύνολο.

Από τις υποθέσεις που ξεχωρίζουν είναι ο θάνατος του Κωστή Μανιουδάκη, οι βιασμοί του 19χρονου ΑΜΕΑ και οι πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών σε περιοχή του Αποκόρωνα το 2011. Και στις 3 συντάχθηκαν ψεύτικες ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Η παρουσίαση έγινε από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, τον Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ο καλύτερος δε «πελάτης» του καθηγητή τοξικολογίας ήταν ο λεγόμενος «Πατομπούκαλος», ενώ ο ίδιος φέρεται να προμηθευόταν ναρκωτικά και από εν ενεργεία αστυνομικό που δρούσε για την οργάνωση.

Θεσμικές διασυνδέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις θεσμικές διασυνδέσεις της φερόμενης οργάνωσης, καθώς προέκυψε ότι η οργάνωση είχε διεισδύσει και σε καίριες δομές και διωκτικές αρχές της δράσης δημοσίων λειτουργών, όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι ενεργώντας κατά εντολή της οργάνωσης, διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της.

Συνολικά τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, παρείχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, ενώ επιπλέον είχαν αναθέσει σε μέλος της οργάνωσης τη διευθέτηση, καθώς και τους ξυλοδαρμούς έτερων ατόμων για προσωπικές τους υποθέσεις.

Οι 3 αστυνομικοί

Οι 3 αστυνομικοί κατηγορούνται κατά περίπτωση ότι παρείχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, ενώ επιπλέον είχαν αναθέσει σε μέλος της οργάνωσης τη διευθέτηση, καθώς και τους ξυλοδαρμούς έτερων ατόμων για προσωπικές τους υποθέσεις.

Από αυτούς, ο ένας αστυνομικός, φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με τις οποίες προμήθευε τα μέλη της οργάνωσης. Ο ίδιος, λαμβάνοντας εντολές από έγκλειστο μέλος της οργάνωσης, εμπλεκόταν σε επιχειρήσεις ερευνών υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών και στην συνέχεια, παραποιούσε στοιχεία ερευνών, έκρυβε στοιχεία, κατέστρεφε πειστήρια ανάλογα με τις ανάγκες της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο δεύτερος είναι εν ενεργεία διοικητής τμήματος, η εμπλοκή του οποίου σχετίζεται με τα αδέρφια του Σταυρού σε διάφορες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η εκμίσθωση του ξενοδοχείου που δρομολογούσαν με τον διοικητή του γενικού νοσοκομείου Χανίων.

Η τρίτη είναι μια γυναίκα πρώην αστυνομικός, η οποία είχε αναθέσει σε έγκλειστο υπόδικο να λύσει τις διάφορες της με άλλη οικογένεια στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μία από τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται στα Βορίζια. Οι μεταξύ τους διαφορές εν μέρει λύθηκαν δικαστικά και εν μέρει φαίνεται να διευθετήθηκαν με την άλλη οδό.

Ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, ασφαλιστικές και αστικές υποθέσεις, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων.

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν 27 έρευνες σε οικίες όπου κατασχέθηκαν τηλεφωνικές συσκευές, όπλα, πυρομαχικά και λοιπά. Όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε σπίτια δικηγόρων καθώς αναδεικνύεται ο ρόλος τους ως μεσάζοντες, χωρίς όμως να στοιχειοθετείται το αδίκημα της δωροδοκίας – δωροληψίας, αφού είχαν ήδη σχέσεις εντολέα – επαγγελματία με τους εμπλεκόμενους.

Διαπιστώθηκαν συνολικά οκτώ περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την υπηρεσία μας οι ανωτέρω ιατροδικαστής και τοξικολόγος συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου, για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα.

Από τις υποθέσεις που ξεχωρίζουν είναι ο θάνατος του Κωστή Μανιουδάκη, οι βιασμοί του 19χρονου ΑΜΕΑ και οι πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών σε περιοχή του Αποκόρωνα το 2011. Και στις 3 συντάχθηκαν ψεύτικες ιατροδικαστικές εκθέσεις όπως και η περίπτωση του «Πατομπούκαλου».

«Καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία»

Ανοίγοντας την παρουσίαση, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, Γεώργιος Δούκης, έκανε λόγο για μία εγκληματική οργάνωση η οποία αποκάλυψε σοβαρές διασυνδέσεις που έφταναν έως εκπροσώπους θεσμικών φορέων και λειτουργών

«Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου· κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τα θερμά μου συγχαρητήρια στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και ιδιαιτέρως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, για το έργο τους που χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και αξιοποίηση σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών.

Η ποιότητα αυτής της έρευνας τιμά το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών: ο νόμος εφαρμόζεται εξίσου για όλους, καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία, και η Αστυνομία στέκεται δίπλα στον πολίτη με συνέπεια και αποφασιστικότητα» τόνισε.

Το ξεπούλημα της Μονής Αγίας Τριάδας στον Σταυρό

Από τις νέες έρευνες, προκύπτει εκβίαση πρώην αντιδημάρχου και λογιστή Ιεράς Μονής από μέλος της οργάνωσης, όπου τον εξανάγκασε να συντάξει ψευδή υπεύθυνη δήλωση βεβαίωση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταπατημένης έκτασης. Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη νομιμοποίηση της παράνομης καταπάτησης.

«Μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας πλασματικούς τίτλους και διαβεβαιώνοντας ψευδώς για τη νομιμότητα των διαδικασιών, καθώς και με τη συνδρομή δικηγόρων, έπεισαν επενδυτή να αγοράσει την ανωτέρω καταπατημένη περιοχή.

Παράλληλα, στην υπόθεση προέκυψε και η εμπλοκή κληρικού, ο οποίος διαχειρίστηκε την εκκλησιαστική περιουσία με αδιαφανείς διαδικασίες, λαμβάνοντας ποσά και ζημιώνοντας τη μονή προς όφελος των αγοραστών.

Επιπλέον, ο κληρικός διαπραγματεύτηκε και ολοκλήρωσε αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων και ακινήτων της εκκλησιαστικής περιουσίας με το συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε να είναι υπολειπόμενο της αντικειμενικής αξίας, προκαλώντας οικονομική ζημία σε βάρος της Μονής», σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο αστυνομικός διεθυντής Χανίων.

Διώξεις στον Διοικητή του Νοσοκομείου

Εξελίξεις ανακοινώθηκαν και για το «άσυλο» που έστηναν τα αδέρφια του Σταυρού με τον διοικητή και εργαζόμενο του γενικού νοσοκομείου Χανίων, για μεταφορά ψυχιατρικών δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας τους.

Μέλος της οργάνωσης με τη συνδρομή έτερου μέλους προσπάθησε να πετύχει με απευθείας ανάθεση την εκμίσθωση ακινήτου που διέθετε από Γενικό Νοσοκομείο, με σκοπό να στεγάσει εκεί ορισμένη εγκατάσταση του νοσοκομείου.

Για την υπόθεση είχε σχηματιστεί επιμέρους δικογραφία, η οποία είχε υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του διοικητή του νοσοκομείου και συνεργού του για δωροληψία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Ναρκωτικά και όπλα

Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 357 συναλλαγές αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών από μέλη της οργάνωσης, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα που διακινήθηκε ανέρχεται σε 5 .747 γραμμάρια κοκαΐνης και 420 γραμμάρια κάνναβης, με επιπλέον οικονομικό όφελος των 238.520 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 52 συναλλαγές αγοραπωλησίας πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών από μέλη της οργάνωσης, καθώς και από νέα μέλη των οποίων ο ρόλος και η συμμετοχή τους στην οργάνωση προέκυψε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας.

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Με πληροφορίες από zarpanews.gr