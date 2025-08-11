Υπόθεση «αμαρτωλής» κλινικής στα Χανιά: 26 στο εδώλιο για 17 κακουργήματα– Πρόταση των 1.600 σελίδων

Mε ένα ογκωδέστατο κατηγορητήριο, που αριθμεί 1.600 σελίδες, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων εισηγείται στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή 26 κατηγορουμένων για 17 σοβαρά αδικήματα, με κορυφαίο τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση αφορά την «αμαρτωλή» κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η αποκάλυψη της οποίας, τον Αύγουστο του 2023, προκάλεσε διεθνές σοκ.

Η πρόταση, που κατατέθηκε την Παρασκευή 10 Aυγούστου, αναμένεται να εξεταστεί από το Συμβούλιο ακόμη και πριν τον Δεκαπενταύγουστο, ανοίγοντας τον δρόμο για έναρξη της δίκης – πιθανότατα εντός του φθινοπώρου – στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης.

Στο στόχαστρο και πρώην πρόεδρος της Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και ο τότε πρόεδρος της Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δωροδοκήθηκε για να επιτρέψει τη συνέχιση λειτουργίας της κλινικής, παρά τα πορίσματα ελέγχων που είχαν εντοπίσει σοβαρές παρατυπίες.

Η στροφή στην υπόθεση – Πρόταση για προφυλάκιση 46χρονου γυναικολόγου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον 46χρονο Χανιώτη γυναικολόγο, που εργαζόταν στην κλινική έως το καλοκαίρι του 2023. Η Εισαγγελέας εισηγείται την προσωρινή του κράτηση, κατηγορώντας τον για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, από κοινού με τον ιδιοκτήτη και τον εμβρυολόγο της μονάδας.

Το κατηγορητήριο του αποδίδει εμπλοκή σε 73 εικονικές εμβρυομεταφορές και ωοληψίες, ενώ η δεύτερη δικογραφία που σχηματίστηκε με βάση στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές χάρη και στη συνεργασία του, καταγράφει:

75 κλοπές ωαρίων

529 εικονικές εμβρυομεταφορές

Παράνομα κέρδη άνω των 8,5 εκατ. ευρώ

Οι 17 κατηγορίες

Σύμφωνα με το zarpanews.grη εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση 14 κατηγορούμενους και για διεύθυνσή της στον γυναικολόγο – ιδιοκτήτη και στον εμβρυολόγο της κλινικής Απάτη κατ’ εξακολούθηση με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη, τον εμβρυολόγο, τον 46χρονο Χανιώτη γυναικολόγο και τον καθηγητή γυναικολογίας στο Ηράκλειο Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση με επιδιωχθέν όφελος άνω των 120.000 ευρώ για τον γυναικολόγο – ιδιοκτήτη και τον εμβρυολόγο της κλινικής Απάτη κατ’ εξακολούθηση από κοινού με ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε δύο ακόμα πασίγνωστους Χανιώτες γυναικολόγους και έναν γυναικολόγο – ιδιοκτήτη μονάδας εξωσωματικής στην Αθήνα. Άμεση συνέργεια σε απάτη κατ’ εξακολούθηση με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ σε μία μαία εργαζόμενη στην κλινική Άμεση συνέργεια σε απάτη κατ’ εξακολούθηση από κοινού με ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε μια γιατρό – αναισθησιολόγο και δύο εργαζόμενες στην κλινική Εμπορία ανθρώπων, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα στον ιδιοκτήτη, τον εμβρυολόγο, τον 46χρονο Χανιώτη γυναικολόγο και τον καθηγητή γυναικολογίας στο Ηράκλειο και δύο ακόμα εργαζόμενες στην κλινική. Η εμπορία φέρεται να τελείται με δύο τρόπους και συγκεκριμένα με:

Α)Εκμετάλλευση γυναικών μέσα από αφαίρεση κυττάρων και ιστών που αφορά σε εμρβυομεταφορές – εικονικές ωοληψίες και

Β) Στρατολόγηση, μεταφορά, παράνομη κατάκρατηση και εργασιακή εκμετάλλευση που αφορά τις παρένθετες

8. Πώληση γενετικού υλικού τον ιδιοκτήτη, τον εμβρυολόγο, τον 46χρονο Χανιώτη γυναικολόγο και τον καθηγητή γυναικολογίας στο Ηράκλειο και δύο ακόμα εργαζόμενες στην κλινική.

9. Μεσολάβηση σε υιοθεσία ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα σε έξι κατηγορούμενους

10. Παράνομη υιοθεσία ανηλίκου σε πέντε κατηγορούμενους

11. Δωροληψία υπαλλήλου που αφορά τον τότε πρόεδρο της Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

12. Δωροδοκία για την ίδια υπόθεση με κατηγορούμενο τον γυναικολόγο.

13. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις για δικαστική χρήση, άπαξ, σε δύο κατηγορούμενους.

14. Ψευδής κατάθεση

15. Συμμετοχή σε διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω παρένθετης χωρίς να τηρείται η νομοθεσία σε 7 κατηγορούμενους

16. Εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς τους απαιτούμενους ελέγχους στον ιδιοκτήτη και τον εμβρυολόγο της κλινικής

17. Χρησιμοποίηση γαμετών από περισσότερους του ενός δότες στη διάρκεια του ίδιου κύκλου.

Νομικές ενστάσεις για την παράταση κράτησης

Στα τέλη Ιανουαρίου 2025, ο 75χρονος ιδιοκτήτης και ο 46 ετών εμβρυολόγος κλήθηκαν να απολογηθούν εκ νέου για τα νέα αδικήματα και παρέμειναν προφυλακισμένοι. Δικηγόροι θέτουν ζήτημα νομιμότητας, καθώς η προσωρινή κράτηση στην Ελλάδα για μία υπόθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Νέα μονάδα στις ίδιες εγκαταστάσεις

Παρά την οριστική ανάκληση της άδειας της κλινικής, στις εγκαταστάσεις λειτουργεί πλέον νέα μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι γυναικολόγος από το Ηράκλειο, με πολυετή εμπειρία και καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Τι ισχύει για το γενετικό υλικό

H Εθνική Αρχή ανακοίνωσε ότι γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια της κλινικής, τα οποία φυλάσσονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», θα παραμείνουν εκεί και θα αποδίδονται στους δικαιούχους έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.