Μία αθέατη απειλή – Ο νυχτερινός φωτισμός μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την καρδιά μας

Πώς το φως τη νύχτα επηρεάζει αρνητικά την καρδιακή λειτουργία

Μία αθέατη απειλή – Ο νυχτερινός φωτισμός μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την καρδιά μας
Οι περισσότεροι από εμάς δεν κοιμόμαστε ποτέ στο απόλυτο σκοτάδι· θα υπάρχει ένα μικρό φωτάκι στο κομοδίνο, η νυχτερινή λάμπα στον διάδρομο ή το φως της πόλης που περνά από το παράθυρο και τα ρολά του πατζουριού. Ωστόσο, νέες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και αυτός ο διακριτικός νυχτερινός φωτισμός μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καρδιά μας.

Ο τεχνητός φωτισμός τη νύχτα, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα, μπορεί να συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, ενεργοποιώντας μηχανισμούς στρες στον εγκέφαλο και φλεγμονής στα αιμοφόρα αγγεία.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο επιστημονικό συνέδριο American Heart Association Scientific Sessions 2025 και βασίστηκε σε έναν πρωτοποριακό συνδυασμό ιατρικής απεικόνισης και δορυφορικών δεδομένων. Οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερους από 450 ενήλικες χωρίς γνωστό ιστορικό καρδιοπάθειας, αναλύοντας τα επίπεδα νυχτερινού φωτισμού γύρω από τις κατοικίες τους και τη βιολογική τους αντίδραση σε αυτόν.

Χρησιμοποιώντας εξετάσεις PET (positron emission tomography, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων / CT (computed tomography, αξονική τομογραφία), οι επιστήμονες κατέγραψαν αυξημένη δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το άγχος, καθώς και σημάδια φλεγμονής στα αιμοφόρα αγγεία.

Οι συμμετέχοντες που ζούσαν σε περιοχές με υψηλότερη νυχτερινή φωτεινότητα, εμφάνιζαν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών καρδιακών επεισοδίων μέσα στα επόμενα χρόνια.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι ακόμη και μικρές αυξήσεις στον τεχνητό φωτισμό τη νύχτα συνδέονται με αισθητή επιβάρυνση της καρδιαγγειακής υγείας. Η συσχέτιση αυτή παρέμεινε ισχυρή ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηχορύπανση, το εισόδημα της περιοχής και άλλοι γνωστοί καρδιακοί κίνδυνοι.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η επίδραση σε άτομα που ζούσαν σε περιβάλλοντα με πολλαπλές πηγές άγχους και πίεσης, όπως περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία ή κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. Οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται χρόνιο στρες, ενεργοποιεί μηχανισμούς που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, οδηγώντας με την πάροδο του χρόνου σε σκλήρυνση των αρτηριών.

Ο τεχνητός φωτισμός τη νύχτα έχει ήδη συσχετιστεί με διαταραχές ύπνου και καταστολή της μελατονίνης, ενώ τώρα φαίνεται πως αποτελεί και έναν υποτιμημένο παράγοντα καρδιακού κινδύνου.

Αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεση αιτιότητα, οι επιστήμονες θεωρούν ότι «ανοίγει» τον δρόμο για νέες στρατηγικές πρόληψης.

