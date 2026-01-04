«Βιώσιμες Κυκλάδες»: Η Ίος μετά τη σεζόν, όταν τα φώτα σβήνουν – Δείτε βίντεο

Οι Κυκλάδες σφύζουν από ζωή τους καλοκαιρινούς μήνες, αποτελώντας διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Με το χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο τοπίο, τα λευκά χωριά, τις γαλαζοπράσινες παραλίες και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή, τα νησιά προσελκύουν κάθε χρόνο επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, πολιτιστικής παράδοσης και σύγχρονων τουριστικών υποδομών καθιστά αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα σταθερό σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Όμως, τι συμβαίνει στις Κυκλάδες όταν ολοκληρώνεται η τουριστική σεζόν και οι επισκέπτες αναχωρούν για τις βάσεις τους; Το νέο ντοκιμαντέρ της σειράς «Βιώσιμες Κυκλάδες» επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, στρέφοντας το βλέμμα στη χειμερινή Ίο, εκεί όπου η ησυχία επιστρέφει, αλλά μαζί της εμφανίζονται και οι πραγματικές προκλήσεις της νησιωτικής ζωής.

Στο τρίτο και προτελευταίο ντοκιμαντέρ της σειράς, εστιάζεται η περίοδος μετά το τέλος της τουριστικής αιχμής. Μέσα από τις αφηγήσεις κυρίως δημοσίων λειτουργών που υπηρετούν στο νησί, αναδεικνύεται μία καθημερινότητα με λιγότερα δρομολόγια, περιορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, αίσθηση απομόνωσης, αλλά και μικρές στιγμές ουσιαστικής επαφής με τον τόπο.

Με εικόνες από άδειες παραλίες, ασβεστωμένα σοκάκια και τοπία που αναπνέουν μακριά από τη θερινή υπερφόρτωση, αποτυπώνει τη μοναχική μαγεία του χειμώνα στα νησιά και το ετήσιο «σοκ» της μετάβασης από την καλοκαιρινή πολυκοσμία στη χειμερινή σιωπή.

Δείτε το βίντεο: