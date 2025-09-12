Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος
Ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών, Νίκος Μιχαλολιάκος, θα εκτίσει πλέον το υπόλοιπο της ποινής του σε κατ’ οίκον περιορισμό, στο σπίτι του στην Πεύκη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εκτός φυλακής θα βρεθεί ο Νίκος Μιχαλολιάκος, αρχηγός της Χρυσής Αυγής, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας έκανε δεκτή την αίτησή του.
Ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών θα εκτίσει πλέον το υπόλοιπο της ποινής του σε κατ’ οίκον περιορισμό, στο σπίτι του στην Πεύκη.
Για τα επόμενα τρία χρόνια θα υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Σχόλια
Trending
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό
16:06 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία: Ουκρανικό drone επιτέθηκε σε πυρηνικό σταθμό
15:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη
16:05 ∙ LIFESTYLE