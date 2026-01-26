Πρατήρια καυσίμων: Προφυλακίστηκε και ο αρχηγός του κυκλώματος που «πείραζε» τις αντλίες καυσίμων
Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που μέσω παράνομου λογισμικού να εξαπατούσε καταναλωτές σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά και ως στενός του συνεργάτης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.
Αντίθετα, ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε το βράδυ, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, οπότε και οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, σηματοδοτώντας το κλείσιμο της συγκεκριμένης φάσης της υπόθεσης.
